Leyenda Premier KO por un top de La Roja: cobra más que Rashford y Kane y se queda sin equipo

El estancamiento en la renovación del jugador que cobra más que Marcus Rashford, estrella del Manchester United, y Harry Kane, crack del Tottenham, deja a la Premier League abierta a perder a uno de sus grandes clásicos de la última década, como es David de Gea. La situación no es sencilla para las tres partes -red devils, el jugador y el entrenador, Erik ten Hag- y la solución se atisba cada vez más complicada.

Rechazo de la propuesta

Publica el Daily Mail que David de Gea habría rechazado la propuesta de renovación a la baja ofrecida por el club del Old Trafford al guardameta mejor pagado del mundo, y por ende de la Premier League. El actual rango salarial del jugador se sitúa en algo más de 435.000 euros a la semana, cifra que el United no quiere seguir pagando ahora que en junio expira el contrato del portero, lo que lleva al club y al jugador a una perspectiva más que real: que no renueve y esta campaña sea el punto y final de la estancia del jugador español en el Teatro de los sueños.

Alternativa más que razonable y miembro de 'La Roja'

Y fíjense si se plantea el United la caída en sus filas de David de Gea, del que no se saben otras propuestas de cara a la temporada 23/24 si se va del United, que ya habrían elegido un sustituto, el cual es un integrante de la España de Luis de la Fuente. Así, suena para suplir al ex del Atlético de Madrid, David Raya, suplente de Kepa Arrizabalaga en la última convocatoria de La Roja para los partidos de clasificación de la Euro 2024 de Alemania.

Curiosamente el jugador del Brentford ha tomado relevancia desde la llamada del exentrenador español, Luis Enrique, y ahora no solo está en la agenda del United, sino que el mismo Tottenham pelearía el fichaje a los diablos rojos. Sea como fuere, si De Gea y su equipo no llegan a un acuerdo se pondría fin a la trayectoria de una de las leyendas vivas de la liga inglesa, ese que ha defendido la portería del histórico equipo inglés durante 12 temporadas. Para poner en perspectiva el salario al que no se pliega el United por De Gea hay que decir que este hoy en día cobra más que Rashford y Harry Kane, cercanos a los 12 kilos por temporada pero por debajo de la cantidad anual que percibe el meta español.