Hasta Rodrygo se desilusiona con el plan B 23/24 por Benzema: Endrick y Haaland tendrán que esperar

Es verdad que, salvo Harry Kane, a sus 29 años, el resto de jugadores de primer nivel en el fútbol de élite y en la posición de goleador puro o están prácticamente imposibles en su situación contractual o son carísimos. Prueba de ello son las situaciones de Erling Haaland, Kylian Mbappé o el precio que pone el Nápoles a Victor Osimhen, cercano a los 150M, pero también es cierto que el Madrid necesita un goleador y el que proponen no convence ni a Rodrygo Goes, que no es un delantero centro.

¿Apuesta por un plan B al noruego?

El Real Madrid trata de vender de puertas afuera, cosa que difuminan también los focos mediáticos afines al club, que la entidad merengue está tranquila, que no piensa hacer locuras por un nueve (o diez) pero lo cierto es que sí preocupa la situación de Karim Benzema porque se apura al máximo su ciclo de vida al más alto nivel por no hacer un gasto vacuo. Sobre ello, digamos que se temen demasiado los errores cometidos por Mariano, Eden Hazard y Luka Jovic, tres rotundos fracasos, todos ellos millonarios, de Florentino Pérez, como para repetirlos.

La pregunta es si comprar a Kane -que estará disponible en verano por una cifra millonaria, sí, pero posible- o hacer lo propio con Osimhen no merece la pena. Para muchos sí, porque Benzema ya ha dado síntomas de flaqueza y estos pueden incrementarse en la 23/24; sería ley de vida. También porque Haaland y Mbappé son deseos muy poco probables (poquísimo, diríamos nosotros) Sin embargo, a día de hoy el Madrid solo se plantea un horizonte: Endrick y Haaland, uno como el talento del futuro y otro como el gran anhelo, ambos, eso sí, de cara a la 24/25. La temporada que viene puede ser muy larga.

Alternativa

Pensarán los madridistas, ¿y no van a fichar a nadie en esa demarcación? Como decimos, la respuesta es simple: no. Creen -a día de hoy, ya que mañana podría haber una grave lesión- que Álvaro Rodríguez es ese perfil bajo que no dará ruido si Benzema no se lesiona y que, a la vez, puede suplirlo cuando no esté y no se opte por Rodrygo. Por supuesto que el riesgo es enorme por dos motivos: uno, aún no se ha apostado esta temporada por el canterano, al que poco menos que se le dan unos minutillos y muy de vez en cuando. Y dos, el brasileño ni es un 9 ni le gusta actuar como tal, y hablamos de toda una temporada, un espacio demasiado grande como para no tener un referente. Dicho lo cual, el Madrid cierra filas en torno a esta idea, que no va a ilusionar ni convencer a su afición. No es para menos.