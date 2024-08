El drama del Barça: Laporta y Deco a contrarreloj; Dani Olmo y Pau Víctor podrían no debutar

El Barça y una carrera contrarreloj para cerrar el mercado: Problemas para fichar y registrar a nuevos jugadores

A dos semanas del cierre del mercado de fichajes, el Barcelona sigue con la tarea pendiente de solucionar sus problemas para inscribir nuevos jugadores. Deco está trabajando sin descanso para liberar masa salarial, un proceso que avanza, pero aún no ha sido suficiente para cumplir con la regla 1:1 que permite registrar fichajes nuevos. Aunque se han producido salidas como las de Oriol Romeu y Julián Araujo, todavía no fue suficiente.

El director deportivo necesita acelerar la venta de jugadores con altos salarios, como es el caso de Clement Lenglet, cuyo alto contrato y amortización pendiente de 4,5 millones de euros son un lastre para el club. Esta venta es crucial para que el Barcelona pueda cumplir con la regla 1:1 y registrar nuevos fichajes, pero por ahora, la salida del francés no parece inminente.

Además, el club anunció recientemente un acuerdo con Aramark, que aportaría 40 millones de euros para la venta de un porcentaje de Barça One. Sin embargo, la directiva no confirmó oficialmente esta cantidad, lo que ha generado dudas entre los opositores. Aun así, aún faltan 20 millones del pago que se debía realizar en junio, que ascendía a 60 millones.



Mientras no se complete el pago total, los 20 millones restantes están penalizando al Barcelona, dificultando seriamente la inscripción de los nuevos fichajes. Desde el club aseguran que antes del cierre del mercado conseguirán el dinero necesario, pero con poco más de dos semanas restantes, el monto aún no ha llegado.





El problema actual es que la inscripción de los nuevos jugadores está estancada. Dani Olmo y Pau Víctor, junto con Íñigo Martínez, que ya lleva un año en el club, aún no pudieron ser inscriptos. Si la situación no cambia, estos tres jugadores podrían perderse el partido del próximo sábado contra el Valencia. El año pasado, el vasco fue registrado el último día del mercado.



Para colmo, Flick aún espera por otros fichajes para devolver a los culés a competir contra el Real por la LaLiga y tener aspiraciones de llegar lejos en Champions. Lo de Nico Williams es prácticamente inviable; ahora la mirada está puesta en el colombiano Luis Díaz, aunque la cifra de salida que pondrá el Liverpool será otro jaque al fair play financiero de Laporta.