El duro mensaje de Mateu Alemany a Ansu Fati y a Messi que pone en vilo al Barça: llegaran cambios

Que el Barça necesita refuerzos no es ningún secreto, los blaugranas evidenciaron la necesidad de sumar talento desde los primeros compases de la temporada, cuando dos lesiones dejaron a los de Xavi fuera de la Liga de Campeones y con miedo a tirar toda la temporada por la borda en caso de perder un par de jugadores claves. En este sentido, ha quedado claro que mientras se necesitan llegadas, también hay jugadores que no merecen seguir vistiendo la elástica blaugrana por su pobre rendimiento.

Mateu Alemany es plenamente consciente de ello, se avecina un mercado muy complicado donde deberá afrontar las renovaciones clave de Gavi, Araujo y Balde con una economía al límite. Además, hay que sumarle las posibles llegadas de Leo Messi, Gundogan e Iñigo Martínez y las salidas de varias piezas, algunas de ellas muy traumaticas.

Es por ello que al ser preguntado sobre el mercado, Alemany ha mandado el primer aviso: “Aunque el mercado se abre en verano, nuestra obligación es estar non stop. Hemos trabajado todo el año y anticipando situaciones, Ya se verá lo que pasa en salidas y entradas. Será un verano interesante, ya te lo digo” afirmó un Mateu Alemany que augura muchos movimientos en Can Barça.

Si bien el apartado de fichajes y renovaciones es el que más ilusiona a la afición culé, el de salidas puede acabar por ser de lo más traumático. Ansu Fati está en el punto de mira de todo el mundo y su situación está lejos de ser la ideal para un jugador que necesita confianza y minutos para ser el futbolista que sabemos que es. Sin embargo, en Can Barça no se espera a nadie y el futuro del canterano no está nada claro.

Otros nombres que podría salir son Kessié, Raphinha o Ferran. Ninguno de ellos ha acabado por ser un jugador diferencial y en caso de llegar una buena oferta, seguro que Alemany la escucharía encantado.

Por otro lado, en el feliz apartado de fichajes está Leo Messi, el argentino quiere volver a su casa y el Barça quiere tenerlo entre sus filas. Contar con el mejor de la historia será un plus tanto deportivo como económico. De este modo ser capaces de inscribir a Leo será esencial para el devenir del club.