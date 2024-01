El enemigo Nº1 de Barça y Guardiola traicionaría a Real Madrid y Nápoles por Sergio Ramos ¿Vuelve?

Posiblemente más pronto o más tarde José Mourinho de con sus huesos en Arabia Saudí, solo que aún no está preparado para ese paso y en virtud de tal cosa ha rechazado marcharse al club que parecía poder contratarlo por la vía rápida tras su fulgurante despido de la AS Roma, un Al-Shabab que por ahora se quedará con la miel en los labios. En medio de los rumores, Mou dijo que “iré a Arabia Saudita en algún tiempo libre, pero estoy convencido de que trabajaré allí. No sé cuándo, pero estoy bastante seguro”. Pero, como decimos, no en estos momentos.

Y a partir de eso, los nombres de ciertos equipos han sido relacionados con el portugués, siendo gigantes heridos y ex de The Special One los primeros de la lista en la Premier League, pero también el Nápoles ha sonado con bastante fuerza desde Italia, donde al parecer Mourinho quiere quedarse. Pero atención porque ha surgido una nueva posibilidad que ha dejado de ser remota y extraña para ser un pelotazo en potencia.

Apagar fuego y luego, el incendio

Si ha habido en los últimos 20 años en el fútbol de élite, a nivel europeo, un entrenador capaz de apagar fuegos -eso sí, con la capacidad para volver a generarlos más tarde o más temprano- entre entornos hostiles o con necesidades inmediatas ese es el portugués, de ahí que su nombre, ligado de nuevo a Europa, haya surgido como posibilidad de un equipo que está herido de muerte: el Sevilla, hoy en día en manos de un Quique Sánchez Flores que no consigue dar el giro que necesita el conjunto hispalense.

Allí, de ser posible para el equipo andaluz, se reencontraría con un viejo amigo de mil batallas, un tal Sergio Ramos que está sufriendo como pocos el descenso a los infiernos del equipo de Nervión.