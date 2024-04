El español que pasó por La Masia acaba contrato con el Betis y 4 clubs de la Premier lo llaman

Juan Miranda, actualmente en las filas del Real Betis, ha despertado el interés de varios clubes de renombre, incluido el West Ham United, que se suma a una lista que incluye a equipos como el Brentford, Crystal Palace y Wolverhampton .

El West Ham United, que ha tenido una temporada destacada en la Premier League y está buscando fortalecer su plantilla de cara a futuras campañas, ha expresado un firme interés en Miranda. El lateral izquierdo de 24 años se ajusta al perfil que busca el equipo londinense, que ve en él tanto una opción de presente como de futuro para reforzar su defensa.

Sin embargo, los hammers no están solo en la carrera por hacerse con los servicios de Miranda. El Brentford, que recientemente ascendió a la Premier League y busca consolidarse en la máxima categoría, también ha manifestado su interés en el lateral español. Además, tanto el Crystal Palace como el Wolverhampton Wanderers han estado siguiendo de cerca la situación de Miranda y podrían entrar en la puja por su fichaje.

Miranda, quien comenzó su carrera en las categorías inferiores del Barça, La Masia, antes de unirse al Real Betis en 2019, ha demostrado ser un futbolista con un gran potencial. Su capacidad para proyectarse en ataque, combinada con una sólida defensa, lo ha convertido en uno de los laterales más prometedores de su generación en España.

24 year old Juan Miranda wins MVP of the Match for his goal and performance in Real Betis’s 2-1 victory over Celta Vigo. 💫🇪🇸pic.twitter.com/aoNS9meVnz