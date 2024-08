El fichaje de Gio Lo Celso está enredado; Real Betis se desespera: Tottenham se toma todo el tiempo

Giovani Lo Celso ha sido pieza clave en el mediocampo de Tottenham Hotspur tras su paso por el fútbol español defendiendo las camisetas de Villarreal y Real Betis. El argentino formado en Rosario Central se quedó sin espacio con los spurs y su vuelta con Betis está más que cantado. Es más, la operación está encaminada para que el fichaje se produzca antes de que cierre el mercado.

Sin embargo, el traspaso aún no se puede hacer oficial tras las trabas que el cuadro inglés está imponiendo al español, condicionando y poniendo en tensión la negociación para que Lo Celso vuelva a Sevilla. Hasta dos periodistas dieron fe de esta información no hace más que complicar la situación del argentino quien tiene todas las intenciones de vestir de verdiblanco.

El principal objetivo del Betis es Lo Celso, y para que las cosas resulten, hasta aceleró la salida de Fekir hacia el fútbol de Qatar, exactamente para que fiche por el Al Jazira. El periodista Fabrizio Romano aseguró que el argentino dejaría a los spurs en estos días, dejando en claro que su mayor anhelo es disputar una vez más LaLiga.

🚨⚪️ Real Betis are still in talks for Gio Lo Celso, negotiations are taking place…



…but Tottenham are not accepting current conditions of the deal. pic.twitter.com/uaxgg63dFi