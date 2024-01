El Girona acorrala a Laporta por otro caso Eric García: el adiós dolería, pero es entendible

Ronald Araujo, Andreas Christensen y Jules Koundé ofrecieron un rendimiento tan superlativo en la temporada 22/23 que el FC Barcelona no solo tuvo muchas facilidades para alzarse con el título liguero y la Supercopa de España, sino que potenció la salida de otro central como Eric García.

El catalán no tuvo otro remedio que buscar suerte lejos de la Ciudad Condal para disfrutar de la continuidad no hallada con Xavi y de esta forma el Girona salió victorioso de la puja por el futbolista de 22 años, quien se ha convertido, gracias a la confianza brindada por Míchel, en uno de los mejores defensas de la temporada en España, tanto que su puesto en el '11' de gala del club blanquirrojo no admite ningún tipo de duda.

Eso sí, la mala noticia para el Girona aquí es que Eric García se encuentra cedido y el próximo verano tendrá que negociar nuevamente con Joan Laporta para seguir disfrutando del joven futbolista.

En tal caso, hoy la noticia la protagoniza otro defensa blaugrana como es Mikayil Faye, quien milita en el filial del club y quien ha captado la atención de Girona por sus actuaciones bajo las órdenes de Rafa Márquez.

De una forma similar a Eric García, Faye es sabedor de que tiene muy complicado hacerse con un hueco importante en los planes de Xavi y qué mejor manera de poner remedio a esto que vinculándose a un club que está en completo auge, amén de haberse convertido ya en la gran revelación europea. Es cierto que en Barcelona han depositado unas elevadas expectativas de futuro sobre el africano, pero el jugador de 19 años es consciente de los obstáculos a los que se enfrenta para dar el salto de calidad definitivo en su carrera y, sin apenas opciones de hacerlo en can Barça, la posibilidad de llegar al Girona el próximo verano cogerá fuerza próximamente.

Aquí hay decir también que Laporta, por mucho que depositar en Faye unas expectativas muy altas, sabe que no el joven será más útil con su venta que con su continuidad en el club ya que Araujo, Koundé y Christensen le impedirán hacerse con un hueco en los planes de Xavi Hernández.