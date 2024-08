Flick, iracundo: el mayor ridículo, con fecha, de Laporta es una venganza en curso del Endrick culé

Quédense con dos meses, diciembre y abril, y más concretamente con dos fechas, de la liga, para ser más exactos: el 8 de diciembre de 2024 y el 6 de abril de 2025. En esos dos días el Barça se enfrenta con su pasado y sus más grandes demonios en un potencial ridículo a la vista que puede incluso poner patas arriba la temporada culé. Puede que no ocurra, claro, pero la posibilidad existe y eso no gusta a Hansi Flick.

Una salida demasiado cercana

Dicen que el entrenador alemán era reticente a ver a Vitor Roque en la misma liga, la Liga EA Sports, y en un adversario potencial, el Betis, en al menos las dos fechas señalas (también podría haber emparejamiento en Copa del Rey), pero el fichaje por el club verdiblanco ya está formalizado, sobre todo por deseos del jugador brasileño, y tiene dos componentes de los que seguro se alegraría Endrick: no tiene cláusula del miedo y tendrá vía libre para desplegar sus condiciones en uno de los gallitos de la liga.

Un partido especial

Ni que decir tiene que, con el trato recibido, el ex de Athletico Paranaense ansía la confrontación con el Barça, al que desea demostrar todo lo que no le han permitido exponer desde que fichó por la entidad blaugrana. De ahí que esas dos fechas sean clave y potenciales elementos de desestabilización en el grupo de Hansi Flick, que no quiere ni oír hablar de un Roque goleador o figura en el duelo de los culés ante los de Manuel Pellegrini.

El @RealBetis lo ha vuelto a hacer. Vitor Roque ya es jugador verdiblanco y lo anuncian con esta genialidad. pic.twitter.com/Ecc2BlEyHJ — Sphera Sports (@SpheraSports) August 26, 2024

Condiciones que no van a gustar

Y con ese panorama, empiezan a filtrarse las condiciones de una cesión que puede ser dañina para el Barça. Además de poder jugar contra el equipo azulgrana, el Betis con Roque adquiere una opción de compra al final de cada campaña, otra más de extensión de préstamo, la cual, según las fuentes consultadas, podría ser automática si el brasileño juega una serie de partidos; es decir, el Betis, si Roque es la bomba que apuntaba ser, podría hacerse con el delantero sin que el Barça pueda hacer nada para reconquistarlo. Como no, Endrick, el homólogo blanco y que se ha reivindicado ante el Real Valladolid, espera que Roque triunfe, para desgracia de FC Barcelona.