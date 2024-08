El insólito pedido de Laporta a Chiesa para ficharlo en el Barça; Flick lo quiere en la plantilla

El Barça está atravesando un delicado momento económico, a punto tal, que no ha podido fichar a todos los jugadores que pretendía en este mercado de pases. Después del culebrón de Nico Williams, Joan Laporta trabaja a contrarreloj para conseguir un extremo que esté en condiciones de ponerse la camiseta del club culé.

De acuerdo el diario Sport, el italiano Federico Chiesa podría ser una realidad en los próximos días si se producen varios movimientos. Uno de ellos, es el traspaso de Mikayil Faye al Rennes de la Ligue 1.

En concreto, el FC Barcelona podría recibir unos 12 millones de euros, más variables y un 25% de una futura venta a un tercer equipo, por el central senegalés de 20 años.

Con el dinero en mano, la idea es afrontar la negociación para contratar a Chiesa, que podría cerrarse por unos 9 millones de euros, más otros cuatro en distintos bonus.

La historia no termina ahí. La situación del Barça es tan delicada que para culminar el fichaje, el jugador de la Selección italiana debería hacer un esfuerzo y renunciar a un 1 millón de euros de su salario. Es decir, Laporta pretende que Chiesa haga un sacrificio por motivos del ‘fair play’ financiero y pase a cobrar de 5 a 4 millones de euros este año.

En caso de que se den estos movimientos, el italiano será futbolista blaugrana en la temporada 2024-2025.

Hansi Flick ya no sabe qué más hacer para que la directiva culé le traiga un extremo. El FC Barcelona apuntó a Nico Williams pero las negociaciones no pudieron completarse por el escaso músculo económico y la imposibilidad de inscribir jugadores por superar el límite de masa salarial.

Luego apareció el nombre de Rafa Leao, el portugués que actualmente viste la camiseta del AC Milan pero la institución rossonera no está dispuesta a sentarse a negociar.

En dialogo con El Chiringuito, el CEO del Milan, Giorgio Furlani, le mandó un mensaje a Laporta y Deco. “¿Movimiento de Leao al Barcelona? No hay posibilidad. De ninguna manera. No se irá del club. 100% seguro”, declaró.

Ante la pregunta, “¿si Rafa pide irse?” contestó: “No va a pedir irse del club. Creo que mi mensaje es bastante claro, ¿no?”.

De esta forma, Chiesa es el hombre que más chances tiene de sumarse a la plantilla de Flick.

