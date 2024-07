El Madrid a todo o nada: su nuevo central está en la Serie A; experiencia y firmeza, ADN galáctico

La salida de Nacho Fernández de Real Madrid al fútbol árabe no ha hecho más que activar las postulaciones para encontrar al nuevo zaguero. Si esto no sucede, ni Florentino Pérez y menos Carlo Ancelotti lo verán como un mal presagio, a pesar del tratamiento por el que sigue David Alaba y la poca intención de apostar por Jesús Vallejo, la confianza por la actual plantilla está asegurada. Aunque, en las últimas horas, surgió una información que apunta al interés del conjunto blanco por un central que milita en el Inter de Milán.

Real Madrid incorporó en las últimas semanas a Endrick y Kylian Mbappé, y si bien no estaba en los planes de la dirección deportiva tratar con otro jugador para la nueva temporada, no ven negativo preguntar. En este caso, el central por el que el club de Charmantín se decantó es Alessandro Bastoni, factor clave en la zaga central del club italiano e indispensable en su escuadra nacional. El exdefensa de Atalanta cumple con los requisitos que la ‘Casa Blanca’ busca, incluso, el agente del jugador ya expresó su postura.

El Madrid lo ganó todo la temporada pasada, desde Champions League hasta la propia Liga EA Sports. El conjunto galáctico no quiere fiarse en esta nueva aventura, y es por eso que no ve mal buscar un central, además de los ya conocidos como Antonio Rüdiger, Eder Militao y David Alaba. Los ojos están puestos en Alessandro Bastoni, un zaguero aguerrido y que gusta en la dirigencia madridista, pero hay un detalle que complicaría su llegada.

🚨🇮🇹 Alessandro Bastoni’s agent Tullio Tinti: “Man City asked for Bastoni years ago, recently Real Madrid did the same”.



“Inter want to win and they’re not gonna sell their top players like Bastoni”, told Sky. pic.twitter.com/RjBY0nTtP7