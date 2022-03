El Madrid alucina: Bale se venga de Carletto, nadie entiende qué pasa

El parón de selecciones está dejando sorpresas que tocan de lleno al Real Madrid especialmente a la figura de un Carlo Ancelotti que esta vez se ha visto afligido por el espectacular rendimiento ofrecido por Gareth Bale con la selección galesa. El futbolista de 32 años lleva en el dique seco prácticamente toda la temporada, pero cuando se trata de jugar para su país la situación cambia por completo. Su doblete en el choque de la repesca para el Mundial de Qatar contra Austria no solo ha servicio para permitir a su selección colarse en la final de su play-off, sino para dejar muy mal parada la figura de Ancelotti.

Es cierto que el técnico italiano comenzó el curso contando con Bale como titular en su esquema, pero las lesiones han ido lastrando su rol protagonista de los primeros partidos. Eso sí, desde hace un mes el futbolista se puso a disposición de ‘Carletto’ y, no obstante, este no le ha brindado minutos en el carril derecho, una situación que resulta incomprensible atendiendo a que los otros jugadores que ha venido empleando el italiano en esa posición, Marco Asensio y Rodrygo, tampoco han dejado prestaciones convincentes sobre el césped.

Cabe mencionar que el compromiso del propio atacante británico se ha puesto muchas veces en tela de juicio por esos percances físicos que sufre durante la temporada y que le priva de jugar con los blancos, pero que luego con la selección galesa caen en el olvido.

A día de hoy su situación es similar a la de Jovic o Hazard, futbolistas que no cuentan para Ancelotti y que buscarán una salida del conjunto blanco al finalizar la campaña. Es más, Bale finaliza contrato el próximo 30 de junio, por lo que nada parece poder retener al futbolista en Concha Espina, aunque eso no le ha privado de volver a dejar muy mal parada la figura de un ‘Carletto’ que, pese al bajo rendimiento de futbolistas de ataque y a las lesiones de algunos de ellos, no ha permitido al galés poder ser importante en el equipo esta temporada.

Ahora, ha vuelto ha quedado patente que Bale, a pesar de las críticas, todavía tiene mucho fútbol que dar, algo que supone un motivo más para que las oficinas del Real Madrid se decidan a prescindir de Ancelotti: nadie entiende su poco protagonismo en el Bernabéu bajo las órdenes del italiano.