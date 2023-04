El Madrid hace daño a Xavi, ya no es intocable: Mateu Alemany y Joan Laporta le exigen este mínimo

Digamos que la vida sería más sencilla en can Barça si en los últimos tiempos el rival eterno, el Real Madrid, no ganara tantos títulos europeos o luchara por ellos, pero el nivel de exigencia que marcan los blancos necesita una contestación del Barça. Es cierto que esa reacción ha llegado de la mano de Xavi en su segunda temporada, ahora bien, ese impulso ha sido en muchos casos insuficiente. Salvando el lapso de Quique Setién, el actual míster culé no sale bien parado en la comparación con técnicos que le precedieron en can Barça.

En términos de títulos y su justa exigencia por el tamaño de la inversión realizada, Xavi sale mal parado. Luis Enrique conquistó una Champions, dos ligas y 9 de 13 títulos en disputa, muy por encima en rendimiento de Xavi. Ernesto Valverde conquistó en dos temporadas y media dos ligas y 4 de 8 títulos en disputa, donde además luchó hasta el final en la Champions League (semifinales y cuartos de final). Pero es que incluso Ronald Koeman logró ciertos logros notables con mucha menos inyección en el mercado, logrando 1 título de 4 en disputa. Xavi, en dos temporadas, se ha llevado 2 títulos de 10 posibles, dejando dos eliminaciones en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Es verdad que la primera temporada de Xavi Hernández viene condicionada por el mal arranque del equipo de Koeman, pero aún eximiéndole de responsabilidad en esa UCL, que la tiene, Xavi sí fue responsable de la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey, en cuartos de final de la Europa League o la eliminación ante el Real Madrid en la primera ronda (semifinal) de la Supercopa de España. Esta campaña no ha llegado a disputar eliminatorias de la Champions League, tampoco de la Europa League ya que cayó en el Playoff ante el United, ha caído en la Copa del Rey y, eso sí, ha logrado la Supercopa de España y, como decimos, virtualmente LaLiga.

El problema agravado a este balance, como le ocurrió al Madrid en el pasado, es si los blancos siguen avanzando en la Champions League, ya que los merengues, como los culés, ya han ganado dos títulos esta campaña (Supercopa europea y Mundial de Clubs) y pueden hacerse con otros dos (Liga de Campeones y Copa del Rey), siendo especialmente dañina la Champions. Por ello, Alemany y Laporta lo tienen claro: el futuro de Xavi se derrumbará en la 23/24 si no pasa de la fase de grupos por tercer año consecutivo.