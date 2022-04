Florentino se lo deja claro a Ancelotti: no se moverá del Madrid

Pese a que se especuló en un primer momento con que Ferland Mendy podría abandonar el club debido a la negativa de Florentino Pérez para mejorar su situación contractual, tal y como publicaba Sport, parece que su situación ha dado un giro radical, y según informa Defensa Central, el propio presidente ha dejado claro que su apuesta por el lateral francés es firme y que tarde o temprano se sentarán a revisar su futuro.

Esto no implica que el Real Madrid no tenga que salir al mercado para buscar un lateral izquierdo, el conjunto blanco sigue sin renovar el contrato de Marcelo que expira en junio de esta temporada y por lo tanto le urge encontrar un jugador para esa posición. El canterano Miguel Gutiérrez ya ha sido utilizado en más de una ocasión por el propio Carlo Ancelotti y no pondría ningún obstáculo para que se afiance en el primer equipo la temporada que viene, pero todo indica que Florentino Pérez irá al mercado.

Sergio Reguilón suma enteros para regresar al Santiago Bernabéu. El Real Madrid se guardó una opción de recompra de 40 millones de euros y según han publicado los medios ingleses, no vería con malos ojos que el canterano volviese a correr por la banda de Chamartín.

Al igual que Reguilón, de la Premier League también podría viajar a Madrid el escocés Kieran Tierney. Según Superdeporte, el lateral zurdo del Arsenal está realizando su mejor campaña a las órdenes de Mikel Arteta y son varios los equipos que se han interesado por el futbolista de 24 años. Su valor de mercado es de 32 millones de euros según trasnfermarket.

Asi pues, el Real Madrid estaría dudando entre 3 alternativas para su banda izquierda de la defensa, pero lo que está claro es que Ferland Mendy no se moverá del Santiago Bernabéu. El francés llegó al conjunto blanco en el verano de 2019 por petición de Zinedine Zidane por 50 millones de euros. Esta temporada lleva disputados 25 encuentros en los cuales ha marcado un gol y ha dado 1 asistencia. Indiscutible para Carlo Ancelotti que no pudo contar con él en la derrota ante el FC. Barcelona por 0-4, pero todo apunta a que sí podrá estar ante el Chelsea.