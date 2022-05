El Madrid no es el único: renovación a punto y Xavi pierde su estrella

Sadio Mané no tiene clara su continuidad en el Liverpool, al menos eso parecía hasta hoy, ya que, según ha publicado Football Insider, el delantero senegalés, recientemente convertido a ‘9’ tras el fichaje de Luis Díaz, el conjunto inglés estaría pensando en sentarse a negociar con el ex del Southampton y ofrecerle un nuevo contrato más allá de 2023 (fecha en la que expira su actual acuerdo), por lo que, de llegar a producirse un nuevo pacto, estaría dando calabazas a todos los equipos que actualmente andan detrás de él, que, principalmente, son tres: Bayern de Múnich, Juventus de Turín y FC. Barcelona.

Las salidas de Dybala, Morata y la no renovación de Bernardeschi han dejado muy debilitado el ataque de la Juventus de Turin. Los de Allegri necesitan reforzar esta zona del equipo, la directiva lo sabe y anda oteando el mercado en busca de los mejores jugadores para el nuevo proyecto deportivo bianconero y, tal y como apuntábamos ayer en Don Balón, uno de los objetivos es Sadio Mané. Ahora el conjunto italiano tendrá que igualar o superar la oferta que le traslade el Liverpool si quiere que el senegalés abandone Anfield para jugar el año que viene la Serie A.

El FC. Barcelona también anda interesado en el delantero de 30 años del Liverpool. Sadio Mané quiere jugar en España, siempre ha sido unos de sus objetivos y el conjunto culé podría ser quien le ayudase a cumplirlo, pero el problema de Joan Laporta para traer al ex del Southampton al Camp Nou es la situación económica. El traspaso del jugador, a diferencia del caso de Lewandowski, sería bastante más elevado, y el salario, seguramente menor, pero igualmente muy elevado para su actual situación. Además, tras el nuevo escenario que se ha abierto en LaLiga tras rechazar Mbappé al Real Madrid no hay que descartar que el conjunto blanco no se lance a por atacante red.

Por último, el Bayern de Múnich también anda interesado en el jugador del Liverpool. Los de Nagelsmann temen que puedan perder este mismo verano tanto a Gnabry, que interesa a los de Ancelotti, como a Lewandowski y quieren estar prevenidos con un acuerdo con Mané por si esto sucede. Veremos lo que acaba sucediendo con el sengalés que, de momento, parece que recibirá una oferta de los reds para ampliar su contrato, pero sin un gran aumento salarial que quizás eche para atrás al delantero.