El Madrid respira, tras Jovic, un estorbo menos: vía libre para Hazard

Carlo Ancelotti está a punto de festejar una nueva salida del Real Madrid. El conjunto blanco, toda vez que anunció que ya no haría más incorporaciones en este mercado de fichajes después de las llegadas de Rüdiger y Tchouameni, se centra por completo en el apartado de salidas tal y como venimos contando en Don Balón en las últimas semanas. Especialmente ‘estorban’ piezas en el ataque y la marcha de Luka Jovic a la Fiorentina ya fue un gran alivio para los blancos pero ahora están cerca de respirar mucho más todavía.

Y es que Florentino Pérez está manos a la obra para intentar sacar de la plantilla a Mariano Díaz y a Borja Mayoral y según apunta el medio de comunicación Relevo es el segundo el que tiene serias opciones de marcharse, o al menos, un interés serio de otro equipo de LaLiga para hacerse con sus servicios. Estas informaciones apuntan a que es el Celta de Vigo el que ya le ha informado al club blanco de que está siguiendo de cerca las evoluciones del delantero y que están por la labor de llegar a un acuerdo para sacarlo del Santiago Bernabéu y llevárselo a jugar a Balaídos.

Eso sí, la operación no va a ser sencilla y aquí es donde van a tener que poner de su lado las dos partes implicadas. Florentino está pidiendo un cifra cercana a los 10 millones de euros por el traspaso del delantero salido de La Fábrica pero parece un coste demasiado elevado para asumir para un club como el Celta. El futbolista, eso sí, termina contrato la temporada que viene así que el Real Madrid podría bajar sus exigencias con tal y conseguir dinero por dejar salir al jugador y evitar así otra fuga gratuita como ha sucedido recientemente con el caso de Luka Jovic.

Carlo Ancelotti ya comunicó que no quiere sustitutos para Benzema y que será Hazard el que, en ausencia del francés, asuma la responsabilidad de falso ‘9’, por lo que quería fuera tanto a Mayoral como a Mariano Díaz. Es cierto, no obstante, que entre los dos prefería quedarse con Borja, pero si se presenta una oportunidad de salida parece que Carletto no va a poner demasiados obstáculos a su marcha.