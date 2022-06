El Madrid se queda sin '9': Ancelotti da 2 alternativas a Florentino

Sustituir a Karim Benzema, al jugador que seguramente gane el Balón de Oro, es una tarea muy difícil, y más cuando su influencia en el juego del Real Madrid es tan alta que eso impide que los otros delanteros del equipo (Mariano y Jovic) disfruten de muchos minutos y pueda coger el suficiente ritmo de competición que les permita disputarse el puesto con el francés. Además, las pocas ausencias del galo en este año o en cursos anteriores no han sido aprovechadas ni por uno ni por otro. Por ello, Florentino Pérez sabe que tiene que dar salida a ambos atacantes y buscar un nuevo ariete que supla con garantías las ausencias del actual pichichi de la Champions League, aunque no lo tendrá nada fácil.

La primera opción que manejaban dentro del propio club, según medios locales, era la de recuperar a Raúl de Tomas. El canterano del Real Madrid sonaba con mucha fuerza para regresar al Santiago Bernabéu, pero, parece ser que eso tendrá que esperar, por lo menos un año más, ya que, el atacante del Espanyol sueña con disputar el Mundial con España y sabe que si llega al conjunto blanco, la falta de minutos podría provocar que Luis Enrique dejase de convocarle con la selección.

Por ello, y tal y como informó en su momento Deportes Cope, la idea de RDT es mudarse a otro equipo. Un club que además tenga opciones de disputar partidos europeos y que le permita marcar goles a nivel internacional y afianzar su puesto en la selección, y, según se informó en este medio, Raúl de Tomas habría comunicado a varios jugadores de la plantilla del Espanyol que se marcharía el año que viene al Sevilla. Otro nombre que Florentino Pérez tendrá que tachar de la lista.

Ahora el Real Madrid tendrá que buscar de nuevo solución al difícil problema de reemplazar a Benzema y Ancelotti le ha trasladado 2 alternativas al presidente. La primera es la de continuar un año más con Mariano y esperar al año que viene para acometer el fichaje de un nuevo ‘9’, ya que, tal y como informa El Chiringuito, la intención de Mariano es cumplir con el contrato que tiene firmado con el Real Madrid hasta 2023 y no tiene ninguna intención de dejar el club.

La otra opción sería la de ceder o vender a Jovic, no contar con Mariano y fichar a un nuevo delantero, para lo cual suena con mucha fuerza el nombre de Rafael Leao. El delantero portugués del Milan tiene una clausula de 150 millones que el Real Madrid no está dispuesto a pagar, pero sí se plantea llegar a la cifra de los 100 millones, tal y como informamos en Don Balón. El problema es que le conjunto italiano no cede en sus pretensiones y es más, su objetivo es renovarlo y blindarlo con una clausula aún mayor, por lo que su fichaje se presenta aún más difícil, por lo que, o el Madrid cambia de objetivo hacia otro delantero, o tendrá que resistir un año más con Mariano Díaz.