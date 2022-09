Ni Tuchel ni Potter, Lukaku reniega del Chelsea: Inter u otro grande

Para Romelu Lukaku solo hay una cosa clara, no volverá al Chelsea y, tras ello, su prioridad es continuar en el Inter de Milán, pero llegado el caso, si no puede logar tal cosa, se abrirá a nuevas posibilidades en otro grande Europa, pero nunca manejando, como decimos, el regreso a Londres. Es verdad que desde suelo italiano se asegura que el cuadro nerazzurro tratará de conseguir de forma permanente el traspaso del delantero, pero si este no se diera habría otras posibilidades antes a regresar a Stamford Bridge y la Premier League.

Ha sido La Gazzetta dello Sport quien ha asegurado que Lukaku no solo es feliz en su actual equipo, sino que el futbolista percibe su estancia de la pasada campaña con Thomas Tuchel en la capital inglesa como un paso atrás, una perdida de tiempo, por lo que él, el nueve belga, espera que el Inter ponga todo de su mano para renovarlo y quedarse con su figura a perpetuidad. Ni Graham Potter va a convencerlo.

Ahora bien, pese a que el Inter quiere ante todo extender el préstamo una temporada más, abonando su salario, puede que el Chelsea, llegado el caso tenga otros planes para su fichaje fallido. Tengan en cuenta que la entidad londinense pagó 113 millones de euros al mismo equipo italiano por la venta del goleador y bien pueden desear, si surge un comprador, recuperar una cifra cercana a la invertida.

A sus 29 años la situación de Lukaku es similar a la de Harry Kane, dos jugadores de los que se asegura que pueden dar guerra en próximas ventanas de fichajes. Ambos están en plena madurez, posiblemente antes sus últimas opciones de triunfar en un equipo de primer nivel y en una Copa del Mundo, a la que acudirán con Inglaterra y Bélgica, respectivamente, y, por tanto, los dos pueden recibir ofertas sugerentes debido a sus situaciones contractuales. Todo queda por decidir, pero si Lukaku no quiere volver a su club, al que pertenece, y el Inter no satisface al Chelsea, puede haber sorpresa con su futuro; no en vano, son muchos los equipos que buscan un nueve de garantías y de primer orden mundial.