El mal momento del Barcelona se cobra 2 víctimas para Luis de la Fuente y uno no volverá

Luis de la Fuente va elaborando informes preliminares sobre una posible convocatoria en base al estado actual de sus futbolistas favoritos y el mal momento del Barça hace que dos de ellos entren en la lista roja, mientras que otros dos pupilos de Hansi Flick se caigan totalmente de ella. Y uno de estos últimos, de forma permanente.

Vaya por delante que esto no son más que informes preliminares y que las lesiones, las dinámicas y los dos próximos meses de competición pueden variar enormemente esta lectura, pero a día de hoy Marc Casadó y Dani Olmo están en peligro, mientras que Gavi y Alejando Balde lo tienen muy complicado.

⚽️ 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 será el escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League.



🗓️ 23 de marzo

🆚 🇳🇱

🏟️ Mestalla



En sus posiciones, difícil

Es más, la figura del lateral izquierdo es un asunto casi zanjado por el momento para De la Fuente, que por ahora no cuenta con Balde ni siquiera como sustituto de Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella, sus dos opciones prioritarias para el carril.

Lo de Gavi no es tan taxativo, pero igualmente lo tiene complicado para ir si no hay lesionados en tres cuartas partes de campo para adelante y si, como es lógico, Flick no le da pleno protagonismo en el FC Barcelona. En la zona de creación no tiene hueco en La Roja.

Dos más controvertidos

El bajón de futbolistas como Lewandowski y Casadó ha influido en la mala racha del Barça y en el caso del joven centrocampista esto le puede pasar factura con España, ya que ahora mismo De la Fuente no lo consideraría para ir a la doble cita de la Nations League ante Países Bajos.

Pero aún más controvertido es lo de Olmo, un fijo hasta el momento para el entrenador de la Selección Española de Fútbol, pero al que la competencia y sus minutos en el Barça le impedirían estar en los cuartos de final de la Liga de las Naciones del mes de marzo. Como decimos, esto puede cambiar en dos meses, pero ahora mismo es un aviso en toda regla.