El mejor para De la Fuente, debilidad de Messi y Di María, tapado del Real Madrid pese a Guardiola

Una cosa es que el Manchester City esté muy cómodo teniendo a dos de los delanteros jóvenes más importantes y prometedores del mundo y otra muy distinta es que uno de ellos, Julián Álvarez, visiblemente menos importante que el primero, Erling Haaland, acepte, con su juventud y estatus, el asiento del banquillo a perpetuidad. Que Álvarez y su entorno ya mueven ficha para tratar de salir del Etihad, es un hecho y que el Real Madrid se interesa por ello, ya les adelantamos que también concuerda con la realidad.

Álvaro Rodríguez o Endrick -el crack que emerge ahora mismo para Ancelotti desde las categorías inferiores del Real Madrid y la perla brasileña ya fichada para la 24/25- son parte del tipo de futuro que empieza a esbozar el nuevo Real Madrid, cuya transición puede resultar en cierto modo abrupta y, por tanto, exige movilizaciones prematuras. Dando por hecho que Benzema y Modric (lo de Kroos es más complicado) renovarán, los blancos fijan en el momento de llegada del punta del Palmeiras el previsible punto y final del francés y el croata, en junio de 2024, y para entonces quizá Álvarez sea una parte más del puzzle moderno de la casa blanca.

Argentina ‘le debe’ un Mundial

No es fácil conseguir lo que hizo Julián Álvarez: llegó a la albiceleste a la sombra de una estrella planetaria como Lautaro Martínez y emergió desde la primera derrota de Argentina para quitarle el puesto al punta del Inter, dar consistencia a la idea de juego de Scaloni y convertirse en el mejor aliado de Leo Messi y Ángel Di María para ganar el oro mundialista. Es más, si Messi (también El Fideo como escudero de áureo) y su centro de tracción futbolístico y mediático jugara en igualdad de condiciones con el de Calchín, desde un mismo punto de partida, podríamos repartir méritos similares entre los dos en la tercera estrella argentina, al menos eso es lo que opina Luis de la Fuente, técnico de España que lo designó como su The Best.

Pero más allá de ello, de Qatar, Álvarez ve que con Guardiola y Haaland tiene muy complicado sacar la cabeza, ha iniciado trámites para que el City permita negociaciones por él y el Real Madrid es uno de los clubs interesados en su figura. El Barça también ha aparecido en escena por el ex de River Plate, pero así como los culés sí aceptarían una cesión, los blancos, de apostar por el sudamericano, lo quieren en propiedad. Más complicado. Tiene contrato hasta 2027 y una tasación de 50 M, por lo que dependerá de la fuerza que ejerza el futbolista para salir que este puede vestir en la 23/24 nuevos colores; el Madrid, de momento, le tiende la mano, como asegura Football Insider.