3 galácticos 23/24 en la mente de Florentino Pérez: recuerdan la época de Figo, Zidane y Beckham

Si ustedes son aficionados del Real Madrid y aún queriendo conservar el statu quo que ha logrado Carlo Ancelotti en la primera plantilla blanca, ¿qué posiciones consideran que deben reforzarse? Lógicamente para tomar su decisión deberían saber quiénes son los jugadores del Real Madrid que están sin contrato más allá de junio de 2023 que no continuarán. Pero incluso sobre lo que se sabe y se avanza, ya hay 3 galácticos que interesan y sobre los que seguro están de acuerdo.

Y recuerdan, en cierta forma, a los fichajes que en su día supusieron Luis Figo, Zinedine Zidane y David Beckham, salvando las distancias. Si con la explosión y confirmación de Álvaro Rodríguez y la seguridad de que Karim Benzema continuará en la 23/24, amén del fichaje para la 24/25 de Endrick, el Madrid ya no siente una necesidad imperiosa de fichar un goleador, al menos no antes de 2024, eso nos lleva a obligaciones que aluden a otras posiciones.

Por Asensio

Una es la derecha, donde las lesiones de Rodrygo Goes, que no es extremo, y la probable marcha de Marco Asensio hacen que el Madrid se plantee un fichaje de altura, algo así como un Figo moderno: un encarador puro, de esos que ganen línea de fondo y nutran de balones a los delanteros. Pues bien, quien gusta es Kingsley Coman, del Bayern de Múnich, un futbolista con contrato en vigor (2027) y que no costará menos de 70M.

Por Carvajal

Quizá no para sustituirlo pero sí para reforzar una parcela coja, que puede quedarse aún más si Nacho decide marcharse, este fichaje es pertinente. Ni Álvaro Odriozola ni Lucas Vázquez puede sostenerse en la posición de carrilero durante toda una temporada, mientras que João Cancelo, este deseo, es ese perfil de futbolista hasta compatible con Dani Carvajal. El City -aunque esté cedido en el Bayern- le puso precio, también 70M. El luso bien podría ser ese Beckham moderno, no por características ya que son diametralmente opuestos, pero sí por su estatus de galáctico.

Por Kroos

Por último, cabe esperar una resolución poco satisfactoria en la continuidad de Toni Kroos, pero ocurra esta salida o no, el gran objetivo del Real Madrid para el mercado de fichajes veraniego sigue intacto, es inglés, juega en el Borussia Dortmund y se llama Jude Bellingham. De lograrlo, Florentino se llevaría una alegría tan grande como la que obtuvo en su día con la incorporación de Zidane.