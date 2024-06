El plan B de Simeone a Dovbyk no gustará a Morata: será la competencia que no ha sido Memphis Depay

El Atlético de Madrid, bajo la dirección de Diego Simeone, está en la búsqueda de un delantero que pueda aportar goles y competencia a Morata. Si bien el principal objetivo del Cholo mira a Artem Dovbyk, delantero ucraniano del Girona, la dirección deportiva ya maneja un plan alternativo.

En caso de que las negociaciones por Dovbyk no lleguen a buen puerto, Simeone tiene entre ceja y ceja al canadiense Jonathan David, actualmente en el Lille OSC.

Jonathan David, de 24 años, ha sido una de las revelaciones de Europa en las últimas temporadas. Con una mezcla de velocidad, técnica y olfato goleador, el canadiense ha llamado la atención de varios clubes europeos. Desde su llegada al Lille en 2020, ha demostrado ser un delantero letal, contribuyendo con goles cruciales que ayudaron al club galo a conquistar la Ligue 1 en la temporada 2020-2021.

La necesidad del Atlético de Madrid de reforzar su delantera es evidente. Álvaro Morata ha sido una pieza clave en el ataque rojiblanco, pero la falta de una competencia real ha sido notoria, especialmente considerando que Memphis Depay no ha cumplido con las expectativas desde su llegada. Simeone busca un delantero que no solo pueda complementarse con el internacional español, sino que también sea capaz de asumir la responsabilidad del gol en momentos críticos, algo que no ha conseguido Memphis Depay en su etapa como rojiblanco.

David encaja perfectamente en el perfil que busca el técnico porteño. Su capacidad para moverse entre líneas, su rapidez en el contragolpe y su instinto asesino dentro del área lo convierten en una opción atractiva para el estilo de juego del Atlético. Además, su experiencia en competiciones europeas y su juventud le otorgan un margen de crecimiento significativo.

Por otro lado, las negociaciones por Artem Dovbyk continúan, pero el Atlético es consciente de que el mercado de fichajes es impredecible.

El canadiense, valorado en el mercado por su rendimiento y potencial, representa una inversión que podría dar frutos tanto a corto como a largo plazo. La posible llegada del canadiense generaría una competencia sana en la delantera rojiblanca, impulsando a Morata a mantener su mejor nivel.