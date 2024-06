Simeone y Griezmann van a luchar su nuevo Mbappé: Greenwood y después un campeón del mundo de oro

El impacto en LaLiga por el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ya se ha hecho sentir y el club blanco, que lo ha ganado casi todo esta campaña y durante los últimos años, genera terror en España por el posible potencial de los blancos, en especial entre aquellos clubs llamados a lucharle los grandes títulos nacionales a los de Chamartín. El Atleti es uno de ellos y por eso Simeone y Griezmann van a luchar su Mbappé.

La problemática del ‘menino de ouro’

En clave Metropolitano, mientras se resuelve el futuro de João Félix, mientras se avanza en que este sirva de moneda de cambio con el Manchester United para hacerse con Mason Greenwood, el Atleti mira otra operación igualmente jugosa en lo económico y lo deportivo que suponga un golpe de efecto en la plantilla, dando un salto de calidad a esta. Y es que el técnico argentino y la estrella francesa del equipo coinciden en la pertinencia del fichaje de Paulo Dybala.

El crack, por su parte, duda, como ha reflejado en una reciente entrevista en The Athletic. “Ya no soy aquel 'Picciriddu', como me llamaban en siciliano los aficionados del Palermo. Italia me lo ha dado todo y sería difícil irse, pero por supuesto siempre tienes curiosidad y te preguntas cómo te iría en ligas tan buenas como LaLiga o la Premier League, donde hay grandes equipos y grandes jugadores”, comentaba en el citado mass media.

Recordemos que su cláusula de salida le permite, si lo desea, conseguir su libertad con una inversión de 12 millones de euros por parte del equipo interesado, algo que hace doblemente jugoso el traspaso para el Cholo Simeone. En Italia creen que se quedará en la AS Roma, pero los objetivos rojiblancos y su simpatía con su compatriota permiten soñar a los colchoneros con La Joya, el campeón del mundo puede ser una realidad, un contragolpe a Mbappé.