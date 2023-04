El posible fijo con Luis Enrique y De la Fuente que perderá Ronaldo Nazário y no por Florentino

Una de las más grandes certezas que va a dejar esta liga es la del lateral derecho del Real Valladolid, Iván Fresneda, una perla española que iba camino de ser importante en la España de Luis Enrique y que ahora se perfila como una posible apuesta de Luis de la Fuente en el futuro cercano de La Roja. Y decimos que futura apuesta porque además de polivalente, el jugador está llamando a las puertas de no pocos gigantes; es más, a estas alturas Ronaldo Nazário, presidente del Valladolid, ya sabe que hay uno, que no es el Real Madrid, que lo tiene en su agenda de verano. Y no es un destino cualquiera, sino uno muy jugoso.

Un entorno inmejorable

Quizá uno de los mejores entornos en el contexto del fútbol europeo para un jugador de calidad pero joven sea el del Arsenal de Mikel Arteta, donde futbolistas como Martin Odegaard, Gabriel Martinelli o Bukayo Saka se han convertido en estrellas mundiales de la mano del míster de los gunners. La filosofía de juego es un punto muy a favor de este nuevo equipo del Emirates, el cual, si bien ahora le deja respecto al título de la Premier League a merced del Manchester City, ha hecho una temporada excepcional. E Iván Fresneda, en la agenda de los londinenses, lo sabe.

El carrilero español habló sobre este interés en declaraciones recogidas por The Athletic, donde manifestó que “me gusta mucho Arteta porque creo que es un gran entrenador. Sigo las ligas europeas y creo que el trabajo que está haciendo con su club es fantástico”. En el Pucela los sentimientos son encontrados, ya que prefieren conservar a su jugador, pero su venta podría configurar un panorama más desahogado en lo económico. En cualquier caso, el pago de su cláusula puede hacerse efectivo y entonces sería el jugador quien decidiese.

Siempre claro a su paso por los micrófonos, el lateral no escondió sus intenciones, que por ahora pasan por salvar junto a sus compañeros al Valladolid del nuevo técnico, uruguayo, Paulo Pezzonalo, que sustituyó a Pacheta al frente del equipo blanquivioleta: “ese estilo (el de los dos técnicos que ha tenido esta campaña) es el que más me gusta”. Con el técnico charrúa es titular indiscutible, y si da el salto a la Premier League a un equipo de la talla del Arsenal, cuesta creer que Luis de la Fuente no vaya a contar con su presencia en España más tarde o más pronto.