El PSG pone precio a un ex del Barça que volverá a LaLiga

El Paris Saint-Germain está de actualidad por la esperada salida de Kylian M'bappé de la capital francesa y, en un segundo plano, por el sustituto de Mauricio Pochettino en el banquillo del Parque de los Príncipes. Aunque estas sean las noticias más relevantes en las oficinas del PSG, son varios los jugadores del club francés que saldrán de París el próximo mercado de fichajes. Keylor Navas, Ángel Di María o Sergio Ramos son algunos de los futbolistas que suenan para abandonar el club el próximo verano. En la rampa de salida también está un ex del Barça que no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él en París.

No se trata de Messi o Neymar, sino de Rafael Alcántara do Nascimento, conocido futbolísticamente como 'Rafinha', aunque ya no quiere que se le llame así. Rafael ya sabe que abandonará París el próximo verano, pese a no haberse oficializado la llegada del nuevo entrenador.

El brasileño, también nacionalizado español, llegó al PSG la temporada pasada procedente del F.C. Barcelona y este mercado invernal fue cedido a la Real Sociedad. El centrocampista no ha cumplido con las expectativas en Ligue 1, disputando 39 partidos desde su llegada a Francia, encuentros en los que ha dado una asistencia y no ha anotado ningún gol. En San Sebastián Rafael, como ahora quiere que se le conozca, ha jugado 16 partidos, 11 de ellos como titular, marcando un gol en liga ante el Granada.

El hispano-brasileño ha formado una buena conexión con Mikel Merino y David Silva, un centro del campo que gusta mucho al técnico donostiarra, Imanol Alguacil, quien ha pedido al club intentar hacerse, en forma de traspaso, con el ex de Barça y Celta entre otros.

Con contrato hasta junio de 2023, el PSG ha tasado al canterano azulgrana entre los ocho y los diez millones de euros. El conjunto 'txuri-urdin' está esperando a que acabe LaLiga para determinar, según se clasifique o no para Europa, los ingresos para el próximo curso, de lo que dependerá la inversión de los vascos. La tasación de los franceses podría atraer la atención de otros clubes, aunque el pequeño de los Alcántara está a gusto en la Real y vería con buenos ojos su continuidad en Anoeta.