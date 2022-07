El puesto maldito del Madrid: se une a Jovic, Morata…, Benzema respira

Si hay una posición que parece no tener un dueño fijo y que verano tras verano trae de cabeza al Real Madrid, ese es el del delantero que reemplaza a Benzema en punta. Si bien este verano parecía volver a estar ante la oportunidad de asentarse, Borja Mayoral, finalmente abandonará el conjunto blanco rumbo al Getafe. El canterano merengue se encuentra a las órdenes de Ancelotti en Estados Unidos, pero a su vuelta a Madrid firmará con los azulones tras la buena impresión que dejó en su última campaña allí.



Tras el de Parla, el siguiente en salir podría ser Mariano que desde que recalara del Olympique de Lyon acumula temporadas de escasa actividad, aunque el jugador siempre ha manifestado su deseo de permanecer en el cuadro merengue. Un tira y afloja que no está tan claro como el que ya tienen a punto de caramelo Getafe y Real Madrid por el ex delantero de la Roma. Mayoral llegó a la capital del sur de Madrid tras no triunfar su cesión junto a Mourinho, quien sin embargo tuvo palabras de agradecimiento al oficio demostrado por el delantero durante su paso por Italia.



Precisamente, a la Serie A se ha marchado Luka Jovic y también lo hizo en su día Álvaro Morata, delanteros que también formaron parte del casting de nueves suplentes que el Real Madrid lleva realizando infinidad de tiempo. Un puesto, sin duda, difícil, ya que el propio Benzema reconoce sentirse a gusto sin una competencia demasiado excesiva y no deja minutos nada más que como mucho a un hombre para sustituirle en partidos de escasa importancia. El francés afronta otro año importante en su carrera, en medio del debate sobre si debe ser el próximo Balón de Oro, y el plan junto con Ancelotti está más que claro de darle toda la bola posible para seguir aumentando sus números.



La posición maldita que se ha cobrado, un verano más, víctimas en el Real Madrid. Todo además ante la idea de Carletto de contar con Hazard para el puesto de falso nueve y el tremendo estado, como decimos, de Benzema que ya marca goles en pretemporada.