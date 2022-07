Ancelotti harto: el Real Madrid no cede ante Benzema, acuden a Tuchel

Nueva entrega en el pulso que el Real Madrid y Ancelotti mantienen en cuanto a cómo gestionar el presente y futuro de Benzema en el Real Madrid. Si bien el técnico italiano no se cansa de afirmar que la plantilla está cerrada, en un claro gesto de que confía en Benzema para volver a llevar todo el peso del ataque blanco, el cuadro merengue no termina de verlo igual de claro y vuelve a sondear el mercado por un suplente para el francés. Según el medio británico ‘Evening Standard’, el elegido es Armando Broja, joven delantero albanés del Chelsea cuya gran temporada pasada en el Southampton le ha valido para regresar al conjunto londinense.



Y no sólo eso, sino que ante la gran pretemporada que viene realizado el prometedor atacante, Tuchel ha manifestado que cuenta con el jugador para su proyecto y los ‘blues’ no van a entablar negociaciones por menos de 30 millones de euros. La salida de Lukaku al Inter, y la más que probable de Werner a la Bundesliga, hacen que el Chelsea no quiera soltar a una de sus pocas variantes en el área rival, aunque es cierto que desde Stanford Bridge se sigue ojeando casi con desesperación un mercado hasta el momento poco fructífero para los de Todd Boehly.



El último fracaso, el fichaje de Koundé por el Barcelona, equipo que se la he entrometido en las operaciones de Raphinha, Dembélé, Christensen y el propio central francés, y que además anda detrás de hombres como Azpilicueta o Marcos Alonso para su defensa. Un Chelsea que, hasta ahora, solo se ha reforzado con Sterling del Manchester City y con Koulibaly del Nápoles.



El Real Madrid, por su parte, seguirá la pista de Armando Broja en función de cómo avance el mercado para los ‘blues’. Ancelotti está contento con la opción de Hazard como falso nueve y, eso que todavía no se sabe con seguridad si Borja Mayoral y Mariano seguirán en el equipo, lo que dejaría al belga como único suplente seguro de Benzema en este momento. Algo sobre lo que Florentino está atento y veremos si decidido a ceder ante el técnico italiano.