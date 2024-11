El Rayo se entera y obliga a Iñigo Pérez a que James Rodríguez sea titular, es una ruina, no debe juega más

Juega hoy Colombia y, por ende, James Rodríguez, y lo hacen contra Uruguay, en una nueva oportunidad de reivindicarse para el jugador del Rayo Vallecano, una más para tratar de impresionar a su entrenador, un Iñigo Pérez señalado no solo por la opinión pública afín a la tricolor, sino también por su presidente, que lo dejó en evidencia con este tema hace poco ante los medios, y ahora también por los números de uno de sus fijos.

James juega tan poco con el Rayo como es crucial para Colombia y eso enfurece a sus seguidores, lo cual es hasta cierto punto normal, pero Martín Presa, presidente rayista, también pidió su titularidad recientemente y eso sí ha dejado en una posición delicada al míster, que además ahora debe justificar a titulares como Isi Palazón, uno de los futbolistas que le quitan el puesto en el once al de Cúcuta.

Uno de los que sí juegan no lo esta haciendo bien y se devalúa

Uno de los jugadores habituales del Rayo que esta temporada no están en su mejor nivel es Isi Palazón, el futbolista de 29 años (en diciembre cumplirá 30) nacido en Cieza y que no solo no está rindiendo en su mejor versión, sino que es la caída de precio más significativa del club madrileño.

Según Transfermarkt, el futbolista murciano es quien más valor de mercado ha perdido en la plantilla rayista, incluso por encima del ‘invisible’ en LaLiga EA Sports, Raúl de Tomás, lo que da cuenta de la temporada irregular de Isi.

Los datos económicos y los deportivos

A esta caída financiera hay que unir varios hitos del día a día rayista que arguyen los seguidores de James Rodríguez como motivos de peso para ellos para que el 10 tenga más oportunidades. Isi, por ejemplo, ha hecho un solo gol y ha dado una sola asistencia esta campaña. Pero hay más. Sin ir más lejos, futbolistas como Álvaro García (1) o el mismo Sergio Camello (2) tampoco están aportando los números que se cree que puede ofrecer James.

Sea como fuere, los hinchas del colombiano se aferran a cualquier argumento para ver al 10 en Vallecas, un James que tiene una oportunidad de oro de igualar a Argentina en la tabla de las clasificatorias para el Mundial si ganan a Uruguay (están a tres puntos de la albiceleste, que perdió ante Paraguay)