El Manchester United ha llegado a un acuerdo verbal para pagar 34 millones de libras por el defensa Miguel Gutiérrez, un joven talento del Real Madrid que ha captado la atención del entrenador Erik ten Hag, algo que, de confirmarse oficialmente, marcaría marcndo el fin de una etapa prometedora en la cantera del equipo español.

Miguel Gutiérrez, de 22 años, es considerado uno de los defensas jóvenes más talentosos de Europa. Formado en La Fábrica, la prestigiosa academia del Real Madrid, Gutiérrez ha mostrado un impresionante desarrollo y habilidades que lo han llevado a destacar en el fútbol juvenil y en el equipo filial, el Castilla, así como en su aventura en el Girona. Su capacidad para defender con solidez, sumarse al ataque y su versatilidad para jugar tanto como lateral izquierdo como central ha despertado el interés de varios clubes importantes de Europa.

