El reemplazo de Kroos a la vista; dos fichajes para sentar a Rodrygo: y uno más para olvidar a Nacho

La Champions es la máxima obsesión para el club y Ancelotti, aunque para el técnico, acostumbrado a los triunfos y a hacer historia, también es importante ir renovando su plantel con el paso de las temporadas. El conjunto madridista ya no cuenta con las figuras de Nacho Fernández y Toni Kroos, pero no está perdido para los galácticos que se enfocaron en traer a Kylian Mbappé y Endrick. Los resultados se están dando y esto no podría ser si el plantel no evoluciona.

Bajo esa premisa, Florentino Pérez y los que están a cargo en la dirección deportiva no pierden de vista a los próximos refuerzos del Madrid para la temporada que viene. Como es común, la constante del equipo merengue siempre ha sido fijarse en los futbolistas del momento y las futuras promesas. Sucedió con Vinicius en su momento o como un fichaje consolidado como Mbappé. Esta vez, los personajes que ocupan la agenda del Madrid crece en popularidad y solo sería cuestión de esperar hasta que se vuelva a abrir el libro de pases.

El reemplazo de Modric

El adiós de Toni Kroos ha dejado secuelas en el hincha del Madrid y en la volante que está claro que no tiene a alguien como el alemán. Tras su salida, los de Chamartín no descansan y ya piensan en la siguiente temporada, tomando en cuenta que también será la última de Luka Modric. Por esa razón, el periodista Matteo Moretto informó que el club piensa fichar a un volante el verano próximo.

Madrid sigue a dos talentos

La fuente no indicó de quién se trata, pero el foco también está puesto en el aspecto ofensivo, tras las contrataciones de Kylian Mbappé y Endrick. El conjunto de Valdebebas no pierde de vista a Florian Wirtz y Franco Mastantuono, quienes no son ningunos desconocidos para Florentino Pérez. Por eso, el siguiente mercado promete sorpresas.

Faltaría un central más

El Madrid afrontó el inicio de la Champions League con deficiencias en el aspecto defensivo pese a la victoria sobre Stuttgart. Dani Carvajal actuó de zaguero central, pero le costó, pues las ausencias de Éder Militao y Jesús Vallejo complican la pizarra de Ancelotti. En primera instancia el nombre de Leny Yoro había cogido fuerza, pero su arribo a Manchester United obliga a que el Madrid busque a otro.