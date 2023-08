El robo de París da vida al sueño de Xavi Hernández: dos fichajes que revolucionarán el Camp Nou

Xavi Hernández está roto, la más que probable venta de uno de sus jugadores protegidos, Ousmane Dembélé, deja al técnico blaugrana sin el futbolista más desequilibrante de toda la plantilla. Ante esta situación, y sabiendo que el club se puede llevar una gran cantidad de dinero en la venta del francés, el técnico egarense ya vislumbra un fichaje que no suplirá a su extremo favorito, pero sí que rellenará un hueco que hace casi diez años que existe, cuando Dani Alves dejó el Barça. El lateral diestro, donde tanto Cancelo como Fresneda gustan mucho.

Apuesta segura de carácter inestable

El fichaje de Joao Cancelo no generará ni una sola duda en el apartado deportivo. El luso es uno de los mejores del mundo en su posición y el mejor en el estilo de juego que propone Xavi en el Barça. Su capacidad de jugar por dentro y ser un centrocampista más para generar superioridad en la medular es una bendición para entrenadores de la escuelo de Cruyff, que buscan generar a través del juego posicional.

Sin embargo, todas las garantías que ofrece en el apartado futbolístico, las pierde en cuanto a lo extradeportivo, por culpa de un carácter que lo ha hecho acabar mal tanto con Guardiola como con Tuchel y que nada garantiza que no lo vaya a estar con Xavi.

Por otro lado, su precio de unos 50 millones de euros según GOAL no es nada descabellado y, tras la venta de Dembélé serían asumibles.

Fichar futuro a cambio de riesgo en el presente

El otro gran candidato es Iván Fresneda, el español es uno de los jóvenes de mayor proyección y su incorporación sería una gran noticia para el Barça, que, en caso de tener éxito, cerraría un fichaje que podría durar más de una década. Por otro lado, su juventud podría hacer dudar, especialmente con las malas experiencias previas con jugadores jóvenes como Semedo o Dest, cuyas apuestas no salieron nada bien y en can Barça no están para tirar más dinero.

El fichaje del español sería mucho más barato que el de Cancelo, pues no saldría por más de 10 millones según Sport, de modo que su llegada es bastante asumible.

Así pues, cuando se cierra una puerta se abre una ventana para el Barça, que tras tener que aceptar la dolorosa venta de Ousmane Dembélé, ha visto como otros grandes fichajes se le han abierto. Como dicen, no hay mal que por bien no venga.