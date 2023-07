Xavi tiene respuesta por si se va Ousmane Dembélé: es gratis y su ‘fichaje’ maravilla al Camp Nou

La más que probable salida de Kylian Mbappé del PSG ha abierto la puerta a que los parisinos busquen por toda Europa un recambio de garantías para la estrella francesa. Ante esta situación, para dar relevo al desequilibrio de Mbappé, el fichaje de Ousmane Dembélé por el PSG se ha convertido en una posibilidad muy real. En este sentido, Xavi debería buscar una solución ante la pérdida de un jugador de tan alto nivel

El mercado no es una opción

Con la delicada economía blaugrana, acudir al mercado de fichajes para encontrar a un gran jugador capaz de sustituir a Dembélé, será toda una odiesa. Y es que, los jugadores como el galo están tan cotizados que, pese a los 50M que recibirían los culés, no sería suficiente para fichar a un relevo de nivel aceptable. Es en este momento, cuando el nombre de Abde entra en escena, ya que el marroquí es, junto a Dembouz, el jugador con mayor desequilibrio de la plantilla blaugrana.

Abde ha vuelto esta temporada después de una cesión muy acertada al Osasuna, donde avanzó en su progresión como futbolista, convirtiéndose así en una opción más que válida para los culés, que ven en el del norte de África al relevo perfecto en caso de vender a Ousmane Dembélé.

Menor capacidad goleadora, mayor disponibilidad

Si bien es cierto que Abde aporta un desequilibrio no tan lejano al de Dembélé, el galo es un jugador más incisivo que un Abde que todavía debe aprender y mejorar en este aspecto. Y es que, los 6 goles y 2 asistencias de la pasada temporada no serán suficientes en can Barça, donde esperan mayor producción de sus atacantes.

Por otro lado, el marroquí no tiene el historial de lesiones de su homólogo francés, de modo que es probable que su disponibilidad sea mucho mayor a la de un Dembélé que ha vivido acosado por las lesiones y siempre acaba siendo baja, como mínimo durante un mes.

Así pues, el Camp Nou espera con nerviosismo la resolución del caso Dembélé, ya que la salida del galo podría provocar un cambio radical en el 11 de Xavi, que podría también apostar por Raphinha o Ansu Fati. Sin embargo, sus perfiles son completamente diferentes al de Ousmane.