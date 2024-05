El sí de Xabi Alonso y el adiós de Pep, el peor cuchillo culé que Cubarsí y Lamine Yamal no aplacan

Como vasos comunicantes, los éxitos del Madrid fluyen en ríos de calamidad hacia el noreste peninsular y en can Barça lo que más duele a estas alturas no es que el Madrid haya estado en 12 de las últimas 14 semifinales de la Champions League, lo cual es una auténtica locura, ni siquiera que pise su sexta final en once años, sino que la proyección de futuro apunta a reforzar esta dinámica o hacerlo en favor de Pep Guardiola, dos elementos que se alejan en cualquier caso de la proyección del Barça pese a Pau Cubarsí y Lamine Yamal.

Y para colmo de males, la reacción más refrescante del fútbol mundial, como es Xabi Alonso y el Bayer Leverkusen, también se tiñen de blanco.

La excepcional temporada merengue, pase lo que pase en Wembley, el más que probable título del City en la Premier y la brutalidad del tolosarra en el equipo de la Bundesliga chocan de frente con los fracasos culés y, como decimos, el futuro no es halagüeño. Por muchos motivos. El primero es porque Xavi no ha funcionado ni en estilo, ni en talante, ni en resultados, pero es que además en 2025 Guardiola no será una opción, porque el de Sampedor, que para entonces se irá del Etihad, no quiere regresar al Barça. Si a eso sumamos que llegará Mbappé a Madrid este verano, que Carlo Ancelotti asegura un club blanco competitivo hasta 2026 y que, tras ello, los de Chamartín pueden continuar con un Alonso que ya ha dicho sí a los merengues de cara al futuro, el Barça mira con preocupación más allá de la debacle de la 23/24.

Tengan en cuenta que el Barça posee dificultades económicas y deportivas, que no podrá hacer grandes cambios en parte porque ha de tragar con Xavi y que la perspectiva no parece que vaya a mejorar, más que por los errores propios, que el Barça los ha tenido y los tiene, por los rivales, que parece crecen y se desarrollan dejando atrás a los culés.

Por ejemplo, de momento, el Leverkusen se ha metido en la final de la Europa League y lo hace invicto, tras remontar a la AS Roma un 0-2 (2-2 final) y Alonso, como Ancelotti, puede optar al triplete. Y sí, además de los títulos estos equipos tienen algo más. Sí, es cierto que jugadores que ilusiona como Pau Cubarsí y Lamine Yamal dan futuro al Barça pero incluso a este talento le hace falta un rumbo.