Elige el Camp Nou: recambio para Dani Alves y Azpilicueta se ve lejos

En los últimos años no ha habido mejor dueño del lateral derecho en el Fútbol Club Barcelona que Dani Alves. Incluso en su segunda etapa en el Camp Nou la pasada temporada, ya con 39 años en su DNI, el brasileño ha maravillado a la afición culé. Pese a todo, el crack no seguirá vistiendo la camiseta azulgrana una vez que ha terminado de nuevo su contrato y ahí es donde se le vuelven a abrir las dudas a Xavi Hernández a la hora de confeccionar el once inicial.

El principal recambio y el llamado a ocupar el puesto de titular en esa posición es Sergiño Dest. El estadounidense llegó hace un par de temporadas al Barcelona pero es verdad que nunca ha llegado a mostrar un nivel excelso y las dudas han planeado durante su figura hasta la actualidad. Por eso, incluso en este mercado de verano se ha llegado a especular con que el lateral derecho podría abandonar el Barça pero ahora las últimas informaciones que publica el Diario Sport apuntan a que Dest no se va a mover de la ciudad condal.

Hubiera sido un gran problema para Xavi Hernández la marcha del norteamericano. Ante la más que probable salida de Óscar Mingueza, uno de los que ha actuado en esa posición en los últimos años, es cierto que Ronald Araújo puede desempeñarse también en esa posición pero el sitio del uruguayo, donde puede exhibir todas sus grandes cualidades físicas, parece que está en el eje de la zaga y no en la banda. Además, si finalmente Sergi Roberto también se queda es otro de los que puede desenvolverse en el lateral, pero ninguna de estas opciones parece 100% competitiva ni segura.

Por eso, al Barcelona le convenía quedarse con Sergiño Dest y no verse en la tesitura de lanzarse al mercado a por un lateral derecho titular. La posible incorporación de Azpilicueta para esa demarcación sigue planeando sobre el Camp Nou pero por el momento no hay novedades al respecto y la continuidad de Dest, que no querrá quedarse en el Barcelona para ser suplente toda la temporada, hay quien la interpreta como que el lateral navarro se aleja de LaLiga.