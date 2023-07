En Alemania le han encontrado un relevo a Manuel Neuer y no es Ter Stegen: juega en la Liga

Su legado en Alemania y en el Bayern podría haber tocado techo. Manuel Neuer, guardián de la portería del Allianz Arena desde la 2011/12, podría estar viviendo sus últimas temporadas en la élite del fútbol. A sus 37 años y con un recital de atajadas y condecoraciones, puede presumir de haber sido un auténtico titán bajo palos. Considerado durante mucho tiempo como uno de los mejores del mundo, el listón lo habría dejado muy alto, pero parece que la situación le ha superado. Las lesiones, raro en un portero, le han dejado fuera de combate y la competencia le ha dado caza.

Parece que el fútbol no tiene memoria y su trabajo se habría venido a menos. En el último curso se ha perdido un total de 32 partidos. Casi 232 días ausente, trabajando para volver a su ritmo habitual. La más dolorosa para él, fue la sufrida en el pasado mes de diciembre del año pasado, que le ha dejado apartado desde entonces. Una rotura fibrilar que se ha cruzado en su camino impidiendo lucirse a las mil maravillas. De hecho, esa lesión provocó que su equipo se viera obligado a acudir al mercado en búsqueda de un recambio.

Entonces encontraron a Sommer, pero parece que su etapa allí ha sido puntual visto que podría poner rumbo a un nuevo destino. De esta forma, el equipo bávaro ya estaría trabajando para encontrar otro sustituto de garantías. De hecho, el equipo germano ya se ha puesto las pilas y ha fijado a uno de sus candidatos ideales. Jugador de La Liga, de 1,95 metros -Neuer es dos centímetros más bajito- y con experiencia (32 años) en varios equipos, ha jugado la Champions, Europa League o hasta un Mundial. Bajo esa descripción se esconde el guardameta marroquí del Sevilla, Yassine Bono. El arquero que viste los colores del Sánchez Pizjuán desde hace cuatro cursos, podría poner rumbo a Munich para seguir ampliando su palmarés deportivo.

Las prestaciones del guardameta

En Sevilla es dónde ha encontrado su plena lucidez y sus mayores logros. Anteriormente, militó en equipos como el Girona, Real Zaragoza, el filial del Atlético de Madrid o el Wydad Casablanca. Con Marruecos, pese haber nacido en Canadá, también ha podido presumir de grandes hitos. El último, el Mundial de Qatar dónde se convirtió en una de las figuras más destacadas del torneo, siendo semifinalista del mismo. Se convirtió en la pesadilla de Luis Enrique en esa fatídica tanda de penaltis que mandó al combinado nacional de vuelta a España.

Se hizo viral aquella entrevista dónde desvelaba que le leyó la chuleta a Unai Simón, y eso seguro que facilitó el trabajo a sus compañeros. Aunque para recuerdos también lo vivido en Hungría, hace apenas unos meses atrás, con la nueva conquista europea sevillista. El equipo de Mendilibar se alzaba con el título en otro final agónico desde los once metros. Pero allí estaba Bono de nuevo. Dos penaltis parados para sacar a su equipo adelante y plantarle cara a otro viejo conocido como Jose Mourinho, entrenador de la Roma y villano aquella noche

Bono es aquel tipo capaz de arruinarte cualquier noche, el día menos pensado. La peor pesadilla para el killer del área. Con la mano, el pie, el codo o cualquier extremidad es capaz de silenciar a estadios enteros y derrumbar sueños de toda una afición e incluso de un país.

En su estancia en la Liga ya ha conseguido hacerse con un trofeo Zamora, hace apenas dos cursos, por delante incluso del mejor Courtois en años. En 31 partidos tan solo consiguió encajar 24 goles. Tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, una cantidad más que suficiente como para que el Bayern le pueda mejorar incluso el sueldo. Con contrato hasta 2025, este podría cambiar de aires en breves visto que al conjunto bávaro le urge dicha posibilidad de hacerse con sus servicios.

A diferencia de Neuer, este ha sufrido muy poco en la parcela de las lesiones. Tan solo se ha perdido 8 encuentros en los cuatro años como hispalense y la mitad de ellos fue debido al covid-19. El chico podría ser la pieza angular del proyecto de Tomas Tuchel. El alemán quiere armar un equipo de plenas garantías y olvidar la decepcionante campaña que dejan atrás. Junto a su incorporación y alguna más esperada como la de Harry Kane, que sueña también mucho, podrían armar un equipo de lo más competitivo.

El planteamiento del mercado de fichajes

Sin embargo, si hay algo que asusta a los grandes equipos europeos, es el terrible terremoto que amenaza el efecto dominó en esa posición durante esta ventana del mercado de fichajes. Para que llegue el marroquí, antes debería salir el arquero suizo que se habría convertido en máxima prioridad para el Inter de Milán. Los italianos se desprenderían de Onana que parece tenerlo prácticamente hecho con el Manchester United, ante la incógnita de lo que pueda ocurrir con David De Gea.

El español no pasa por su mejor momento en Old Trafford y Ten Hag ya le habría encontrado un recambio. Todos estos movimientos, sumados a los últimos rumores con que a Luis Enrique le gustaría reforzar la portería del PSG ya que no cuenta con Keylor Navas, serían los más relevantes bajo los tres palos. Parece que los equipos no quieren perder el tiempo y con la prioridad para tratar de cerrar sus plantillas cuánto antes, las ofertas vuelan.

En lo que acontece al equipo andaluz, el equipo de Mendilibar sigue apostando en la competición doméstica por el meta serbio, Dmitrovic, que le acabó ganando la partida. Ese escenario, no acaba de convencer al marroquí que pese a estar cómodo en Sevilla buscaría seguir proyectando su carrera y de qué manera.