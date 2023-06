Florentino mete prisa a Kane con un fichaje digno de los galácticos: el mayor miedo de Guardiola

Con Karim Benzema abandonando el Real Madrid para fichar por el Al-Ittihad, en Chamartín deben ponerse las pilas para fichar a un delantero centro de garantías capaz de suplir con creces al que ha sido desde 2009 el dueño de la delantera blanca. En este sentido, Harry Kane se postula como el gran favorito a ser el sucesor. Sin embargo, Florentino sabe de lo complicado que será su fichaje y ya ha designado a un plan alternativo en caso de que el inglés falle.

Cuanto más tiempo pase, más van a subir los precios de los delanteros para el Real Madrid, es por ello que en las oficinas del Santiago Bernabéu se mueven con celeridad para incorporar a ese nueve que tanto necesitan. Según cuenta The Times, el otro elegido es Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán que intentará batir a Guardiola y al Manchester City en la final de la Liga de Campeones.

Sin embargo, el conjunto blanco no estará solo en la puja por el delantero albiceleste, el Chelsea también está necesitado de gol y Lautaro es una de sus opciones favoritas.

El actual goleador del Inter está brillando en la presente temporada con los neroazzurri, donde ha sumado un total de 28 goles y 11 asistencias en toda la temporada, unas muy buenas cifras que avalan totalmente su fichaje por el Real Madrid.

Pese a que en el Mundial de Qatar vimos a un Lautaro horrible, nada más lejos de la realidad. Con confianza, el argentino es un gran goleador capaz de decidir encuentros con su gran pegada y su buena capacidad asociativa, puesto a que no es un rematador solamente. El argentino tiene unas muy buenas capacidades en el juego de asociación que seguro gustarán mucho en Chamartín.

Así pues, Florentino ya se ha comenzado a mover para atraer a otro delantero en caso de que Harry Kane no recale en el Real Madrid. Y es que pese a que entra en su último año de contrato, Daniel Levy no pondrá las cosas nada fáciles para que su estrella abandone el Tottenham, es por ello que no está de más tener un plan alternativo de garantías.