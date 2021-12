En el Madrid dan la razón a Florentino Pérez: el trato es muy desigual

Cuando el pasado sábado Florentino Pérez esgrimió ante los socios compromisarios que el Real Madrid no era tratado con parcialidad por parte del medio que tiene los derechos de LaLiga, Movistar la noticia no pillo por sorpresa a muchos madridistas. El presidente sentenció con aquello de que “es verdad que Movistar no nos trata bien. Vamos a intentar comunicárselo a los responsables, porque en España hay más madridistas que de cualquier otro equipo”.

Lo cierto es que estas palabras fueron en parte eclipsadas por el duro mensaje que lanzó a la UEFA pero para muchos no pasaron desapercibidas, y de ahí que el foco se desplazase a la narración que ayer domingo tuvo lugar en el partido liguero que enfrentó al Granada y al Real Madrid. Dado que la deriva del partido y el resultado final dejó poco espacio para las polémicas, el punto más conflictivo se trasladó al final del partido, cuando llegaron las preguntas por parte de los periodistas del canal en cuestión.

Y es que para gran parte de la junta directiva del Madrid el trato ayer tras el partido fue muy desigual al que sufrió el Barcelona tras su duelo contra el Espanyol el pasado sábado. En ambos partidos hubo una decisión importante del árbitro: al Barcelona le pitaron a favor un penalti más que dudoso por el que no se preguntó en al entrevista post-partido, mientras que tras el pitido final en Granada si que se preguntó a los jugadores del equipo local por su lectura a cerca de la expulsión de Monchu por su entrada a Vinicius Junior.

Con ello, se reafirma para el club la opinión vertida por su presidente el sábado en Valdebebas: no hay un trato igualitario en los medios y el Madrid debe, al menos, decirlo alto y claro. Lo que es seguro es que a partir de ahora se mirará con lupa todas y cada una de las retransmisiones que realizará el canal que posee los derechos y que además está en negociaciones con LaLiga para ampliar por más años la actual vinculación. La guerra parece que no ha hecho más que comenzar.