Míchel recibe la orden de sus jefes y tendrá que dejar el Girona

Míchel habría recibido la orden de los dueños del Girona para que se ponga al frente del elemento clave del City Group si llegado el caso lo necesitan. O lo que es lo mismo, el poderoso grupo empresarial, dueño del Manchester City y el club catalán, mira con preocupación el presente y futuro de los skyblue, y el técnico madrileño es una de las posibles soluciones; de ahí que, si se diera el escenario más catastrófico, el preparador tendría que dejar el Girona ante la orden de sus dueños.

Nunca antes se había visto sufrir así a Pep Guardiola y su Manchester City desde que el técnico de Sampedor está al frente del barco, pero las cuatro derrotas consecutivas de los citizens (ante Tottenham, Bournemouth, Sporting de Portugal y Brighton, la última) y la finalización de contrato del catalán llaman a un plan de urgencia en el club.

Míchel encaja por muchos motivos

Por muchos motivos, para empezar la filosofía de juego, pero también la pertenencia del Girona al City Group, Míchel encaja a la perfección en el organigrama del City si, llegado el caso, no consiguen enderezar el rumbo y/o Guardiola ha de salir o decide al final de temporada que no desea renovar.

Todos estos escenarios están ya sobre la mesa del poderoso equipo inglés, tras el cual está un Girona que ya ha visto en el pasado como el club británico llamaba a su puerta para quitarles talento; ahí está el caso de Savinho, que fue una de las sensaciones de LaLiga EA Sports la temporada pasada.

El cuándo, el cómo y las posibilidades, cuentan

¿Con esto estamos diciendo que Guardiola puede ser despedido antes de tiempo o que Míchel es el sustituto elegido si se marcha en 2025 el de Sampedor? No, solo advertimos que el City ha activado este resorte por si acaso.

Sí es cierto que Míchel forma parte de una no tan larga lista de posibles recambios de Guardiola en el City; como decimos, si este decide que no quiere continuar más allá de esta campaña 24/25 (recordemos que acaba contrato), y la crisis de resultados no ha hecho sino acentuar la posibilidad del míster madrileño. De tal forma que, esta vía no está ni mucho menos cerrada, ni siquiera se plantea a corto plazo, pero sí es una de las opciones de futuro. Y a esa llamada de sus jefes, Míchel debería responder, tenga o no que dejar LaLiga.