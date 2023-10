Encrucijada en Barcelona con João Cancelo que daña y desquicia a Koundé, Ter Stegen y Christensen

El FC Barcelona tiene muchos motivos para pensar en una temporada repleta de títulos ya que las sensaciones mostradas por el equipo, en líneas generales, han sido muy ilusionantes en este arranque de campaña, pero hay un problema que está martirizando a Xavi Hernández desde hace algunas semanas atrás y que, evidentemente, está justificado: la debilidad defensiva del equipo.

Eso sí, con lo que no contaban los aficionados culés es con que el míster señalara públicamente a João Cancelo como el gran culpable de que el Barça no esté mostrando una solvencia defensiva tan admirable como el curso reciente, algo que fue clave para superar al Real Madrid en la carrera por el título liguero y para arrebatar a los blancos la Supercopa de España.

El futbolista portugués se ha llenado de halagos desde que llegó a Barcelona a finales del mes de agosto, pero su genial aportación en el plano ofensivo choca de lleno con las prestaciones defensivas de Cancelo, y de ahí que Andreas Christensen, Ter Stegen y Jules Koundé hayan tenido más problemas de los deseados en las últimas semanas.

El FC Barcelona logró sacar adelante dos complicados enfrentamientos ante el Celta de Vigo y el Sevilla, no así con el RCD Mallorca, encuentros en el que estos equipos gozaron de multitud de ocasiones para perforar la meta de Ter Stegen y agravar más el problema. Es cierto que la falta de puntería lastró al conjunto hispalense, pero este hándicap ya ha originado un grado de nerviosismo en el vestuario que ha obligado a Xavi a explicar las razones de este declive, en declaraciones recogidas por Marca: “Es el riesgo. Ha habido un cambio táctico con Cancelo porque el portugués te da muchas cosas en ataque, pero te las quita en defensa. Se ha pasado de jugar con tres defensas fijos, poniendo a Koundé en la banda, a hacerlo con dos centrales. Y si Busquets ya no está delante, que era excepcional, el equilibrio no es el mismo porque los jugadores no ocupan el espacio de la forma correcta”.

La realidad es complicada de asimilar en Barcelona ya que Cancelo es capaz de lo mejor en ataque, pero su vocación ofensiva también repercute negativamente a la zaga del Barça y de ahí que la cantidad goles recibidos por Ter Stegen hasta la fecha en LaLiga, 8 (casi la mitad que los encajados en todo el campeonato doméstico 22/23) haya disparado la tensión en el equipo.