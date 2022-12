Endrick completa a Vini y Rodrygo pero falta un tapado, como el City

Allá por 2024 no sabemos en qué nivel estarán Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, que ya han alcanzado un techo en el Real Madrid el cual tiene su eco en el fútbol mundial, sin embargo por entonces ambos deben ser la guía para el nuevo crack que se viene, el jovencísimo Endrick, que confirmó su fichaje por el Real Madrid y que aterrizará en la pretemporada de ese año como uno de los cracks del equipo. Ahora, ¿cómo jugará con él sobre el césped el equipo? ¿Falta alguien en la ecuación?

Los planes del Madrid con Endrick son a corto plazo, pero a un ritmo mantenido, sin ser inmediato. Cierto es que Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, dijo públicamente de él que era una realidad de presente, pero en el club blanco no piensan así, creen que debe sufrir un proceso de adaptación al fútbol europeo, lo cual no quita para que en la misma temporada 2024/25 podamos ya verle ya en el primer equipo, previo paso por el filial, el Castilla.

Allí, en la plantilla del Madrid, estará arropado en la delantera por Vini y Rodrygo, que serán cabeza de cartel, sin embargo el club no ha cerrado esa delantera y muy probablemente deba introducir nuevas caras en la franja de ataque, todo a expensas del nivel y rendimiento de un Benzema que renovará con el Madrid en próximas fechas, por lo que se quedará durante la 23/24 pero que es una incógnita absoluta para la siguiente campaña, la del aterrizaje del jugador Palmeiras.

Puede que Asensio continue y pueda ocupar la posición de falso nueve, pero eso no cambia un déficit: muy probablemente el Madrid necesite un nueve referencial, de cuyo nombre aún no se sabe nada.

Porque Endrick no es eso o lo es, pero a la antigua usanza de la canarinha: es un 10 de ataño; delantero oportunista, habilidoso, fuerte y rápido. De área, pero con capacidad para arrancar desde atrás. Se habla de Endrick como si fuera extremo, pero no lo es: el jugador del Verdão guarda más similitud con Leo Messi, y aún más con Romario o Butragueño que con Vinicius o Mbappé. Eso ha fichado el Real Madrid, de modo que su función sobre el césped no rivaliza con la de sus dos compatriotas.

Por último, cabe decir que el Madrid se fija en el Manchester City y su gestión de la situación creada entre Haaland y Julián Álvarez, que ha sido una estrella en el Mundial de Qatar, por la posible compatibilidad entre delanteros. Con Endrick bien podría pasar eso con otro nueve galáctico, uno que solo llegaría si Benzema se apaga. De lo contrario, el Madrid puede buscar un delantero, pero si El Gato aguanta, no habrá más cracks para ensombrecer a Endrick, sino complementos: un goleador de segundo orden pero de más calidad y presencia que Mariano Díaz, un fracaso de la entidad merengue.