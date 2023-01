Endrick tardará y Benzema genera terror: alternativa bomba, un jugón

Vaya por delante en este asunto que os traemos que el jugador al que vamos a poner nombre y apellido no está entre los objetivos prioritarios del Real Madrid en un corto espacio de tiempo, ya que preocupa el lateral derecho, también el izquierdo y se trata de cerrar a Jude Bellingham, sin embargo puede ser una alternativa viable si Benzema se lesiona o decide no renovar, ya que el otro activo asegurado, Endrick, no llegará hasta la 24/25.

Dicho lo cual, les sonará en relación al Real Madrid por recurrente el nombre de Victor Osimhen, que ya ha aparecido en la agenda blanca en el pasado y es, a juicio de ciertas voces internas en el Santiago Bernabéu, tal y como ha podido saber Don Balón, el delantero de la élite que más podría ayudar el Real Madrid en su deseo de suplir a un Karim Benzema al que la edad y su contrato, que seguramente sea extendido, pondrá coto más tarde o más temprano.

Con Osimhen hablamos de un jugador caro pero con reconocida trayectoria y eficacia en la élite, ya sea en la Serie A, donde es la referencia de un Nápoles que gobierna el Calcio con puño de hierro, como de la Champions League, donde de hecho dejaron la segunda plaza de su grupo al Liverpool, rival de los blancos en octavos de final de la Liga de Campeones. Su precio, que rondaría los 80 M, se acepta como parte de un cargo de cara al futuro.

Tengan en cuenta que la opción de fichar a Mbappé, aunque remota, se mantiene pero no puede ser prioritaria tras las dos negativas del francés. Por su parte Haaland y el Madrid han congelado su relación, mientras que Rafael Leão, además de ser tanto o más caro que el nigeriano, es productivo por banda y en la izquierda, lugar de Vinicius. Osimhen tiene más gol que el luso y es más joven y eficaz que futbolistas como Lautaro Martínez o Romelu Lukaku. En sus 18 apariciones esta temporada ha marcado 13 tantos, de los cuales 12 han sido en Italia. Acaba contrato en 2025, por lo que, en verano, a solo una temporada de ser agente libre, la presión que podría ejercer el jugador al Nápoles podría ser productiva.

En definitiva, no tomen a Osimhen como una opción real… todavía; Benzema puede cambiar eso, ya que el interés de los blancos, existe.