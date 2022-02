Equipazo: Mbappé, Dybala, Pogba y Rüdiger comparten el mismo destino

La temporada avanza y según van restándose las jornadas en el calendario aumentan los rumores sobre cual será el próximo destino de determinados jugadores de primer nivel. Desde hace unos años atrás el mercado de fichajes se ha vuelto un tanto loco en cuanto al precio de traspaso para hacerse con los servicios de los jugadores se refiere. Una burbuja que no para de inflarse y que poco a poco ya va teniendo sus consecuencias. Hay mucho dinero moviéndose en el mundo del fútbol y los clubes quieren aprovecharse de ello. La actual política de ventas consiste en solicitar grandes cantidades de dinero por su jugador, la cual tendrán que aceptar porque de no ser así se negarán a venderlo aunque el jugador se descontente.

Si a eso le sumamos las famosas ‘clausulas antijeques’ o ‘antiFlorentino’ o que cada vez se firman contratos de más duración, a veces se hace imposible poder fichar a un jugador, incluso si se declara en rebeldía, no como antes, que, si te negabas a no entrenar con tu equipo y a mostrar tu predisposición a irte del club públicamente, tarde o temprano la directiva acababa cediendo, pero hoy en día esa situación ya no es posible. No hay más que mirar al PSG y lo que sucedió con Verratti, Rabiot o Neymar, por citar algunos ejemplos.

Es precisamente por eso por lo que se ve cada vez más que los futbolistas deciden esperar a la finalización de su contrato para poder empezar a negociar con otro club sabedores de que si no es de esa manera no van a conseguir nunca desprenderse de su relación contractual. De ahí que veamos como grandes estrellas deciden no alargar más su estancia en su actual club para así poder salir sin problema alguno.

En esta situación se encuentran ahora mismo gran cantidad de futbolistas con los que se podría formar un equipo temible y competitivo contra los mejores clubes del mundo. Si hiciésemos un 11 de jugadores libres en verano éste sería el siguiente: En la portería Onana, defensa para Azpilicueta, Rüdiger y Christensen, centro del campo para Brozovic, Paul Pogba y Kessié, y arriba, una delantera que cualquier equipo desearía tener formada por Kylian Mbappé, Paulo Dybala y Osmane Dembélé.

Parece increíble que estrellas vayan a quedarse sin equipo cuando termine la temporada. Ninguno de ellos a día de hoy tiene aún contrato con ningún equipo, por lo que, si alguien está interesado, podría ficharles a todos ellos. Veremos qué sucede con el paso de los meses con el futuro de estos galácticos.