José Mourinho vaticinó la debacle del Manchester United y Paul Pogba

La etapa de José Mourinho al frente del Manchester United no fue para nada idílica. Durante sus dos temporadas y media el portugués consiguió de tres títulos (Europa League, Community Shield y League Cup) y un porcentaje de victorias del 58%, pero ni siquiera levantar tres copas fueron suficientes para que continuase en los banquillos. La derrota ante el Liverpool por 3-1 situaba al equipo a 20 puntos del líder y a 11 de Champions League, y la eliminación en la League Cup por el Derby County sentenció al extécnico del Madrid.

Además, a nivel interno, como ya sucediera en el Real Madrid, Mourinho inició una ‘guerra’ con algunos de los pesos pesados del vestuario, como Paul Pogba, a quien arrebató la capitanía, Anthony Martial o Luke Shaw. A medida que iban dándose malos resultados la tensión aumentaba en una plantilla que poco a poco empezó a cansarse de ser señalados en rueda de prensa por el portugués.

El principal enfrentamiento de la etapa del exentrenador del Inter de Milán tuvo como protagonista a Paul Pogba. Al finalizar el partido contra el Southampton con resultado de 1-1 y situarse a 16 puntos del líder de la clasificación el portugués explotó contra el centrocampista de los ‘red devils’:” Eres como una persona con una enfermedad, como un virus en una habitación cerrada, contagias con ese virus a los otros”, “No juegas, no respetas a tus compañeros ni a os hinchas y matas la mentalidad de la gente honesta que está a tu alrededor”, le decía el entrenador a su jugador según fuente del Daily Record.

Pero no fue el único jugador que sufrió su furia. Del ilusionante nuevo fichaje del Sevilla Anthony Martial llegó a decir que era flojo y necesitaba ser vendido. También tuvo unas palabras para el canterano Marcus Rashford:” no puede ser el delantero principal del Manchester”, aseguraba Mourinho según reveló The Sun. Del lateral izquierdo del equipo Luke Shaw llegó a decir que no usa la cabeza, siempre según fuentes del periódico The Sun.

Con más o menos acertado en las formas, lo que al principio parecía una pataleta por la frustrante salida del banquillo del Manchester United del portugués parece que el paso del tiempo ha acabado dando la razón a Mourinho.