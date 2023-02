Era el bombazo por Carvajal y la solución de Ancelotti, pero Guardiola se la juega a Florentino

Cuando João Cancelo salió cedido en el pasado mercado de fichajes invernal al Bayern de Múnich, muchos aficionados madridistas se llevaron las manos a la cabeza por el déficit manifiesto en esa posición del Real Madrid. Básicamente, porque Dani Carvajal ha pasado las últimas temporadas pendiente de la enfermería y con Lucas lesionado y Nacho siendo más central que carrilero, la posibilidad del luso era muy jugosa. Con todo, esa puerta puede quedar cerrada por completo por obra y gracia de Pep Guardiola.

El míster de Sampedor no se entendió con el luso, al que dejó salir, y el Bayern, que parecía no se iba a plegar a las pretensiones por el carrilero del equipo skyblue, equipo que exigió en el préstamo 70 millones de euros para ejercer la compra del lateral, ahora sí podría pensarse la segunda tentativa que le plantea a la entidad germana en exclusividad el club inglés: unos 60 millones de euros, una cifra que si bien es elevada también casa con la tasación del internacional con Portugal.

Con contrato en vigor con el equipo de Etihad Stadium hasta 2027, la única vía para acceder a Cancelo es mediante el beneplácito del City, que en este caso, por obra de Guardiola, prefiere negociar con su exclub antes que con el gigante de LaLiga. Entiéndannos, los blancos no se han posicionado abiertamente entre los equipos que quieren contratarlo, solo han preguntado por él, pero esta vía cortaría su aspiración.

A decir verdad, el Madrid ahora mismo no tendría seguridad por esa banda, ya que Carvajal, como decimos, hace varias temporadas que se lesiona con sencillez, además de que sus prestaciones han bajado. Por su parte Nacho no es carrilero y aunque cumple en defensa, no suma en ataque. Y menos lo hace aún Lucas, por lo que lo de Cancelo era una opción factible, pero claro, a otro precio y sin exclusividad para el Bayern.