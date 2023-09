Era el otro Lamine Yamal en el Barça y fue recambio de Ousmane Dembélé: Deco tiene a tiro su regreso

Desde que Xavi llegó al Barça han sido varios los canteranos que han tenido sus oportunidades en el primer equipo del Barça. Entre ellos está el exitoso caso de Lamine Yamal, que pese a sus 16 años ya es el dueño de la banda derecha culé y apunta a ser una de las grandes estrellas del club en el futuro. Sin embargo, hay jugadores cuyas oportunidades no ha fructificado de la misma forma, como es el caso de Ilias Akhomach, una de las joyas de La Masía, que no pudo brillar en el primer equipo.

Puertas abiertas para volver

El hispano marroquí entró en la dinámica del primer equipo cuando, por culpa de una plaga de lesiones y de falta de efectivos, Xavi tuvo que apostar por nombres como el mismo Ilias, Abde o Ferran Jutglá. En el caso que nos ocupa, Ilias, no tuvo un gran desempeño en sus minutos como alternativa a Ousmane Dembélé, dejando actuaciones ciertamente mediocres que no contentaron a un Xavi que dejó de apostar por él.

Sin embargo, pese a sus primeros pasos poco satisfactorios en el Barça, Ilias no se cierra a volver, todo lo contrario, así lo aseguró a los micrófonos de Catalunya Ràdio: “No le guardo rencor a Xavi, me hubiera gustado hablar con él, pro le agradezco haber estado con el primer equipo. ¿Por qué no volver al Barça algún día?”

Hasta ahora, Ilias apenas ha contado con minutos en el Villarreal, participando en apenas media hora de juego en todos los partidos. En este sentido, la apuesta del conjunto groguet pasa por foguear al jugador en la Segunda División para después darle minutos cuando esté listo para el primer equipo.

La realidad es que el talento del español está ahí y no es un secreto que con paciencia, Ilias lo tiene todo para convertirse en un futbolista más que interesante para el Barça del futuro, que sabe que ya cuenta con la plena disposición del jugador para regresar a la que fue su casa en caso de que Deco opte por ir a por él.