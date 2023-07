Era una estrella como Gavi, Koeman lo proyectó a lo más alto y Xavi se lo 'carga': ¿error de 100M?

Si bien la salida de Sergio Busquets y la imposibilidad de fichar a un relevo estar parecía que dejaba un hueco libre para que un canterano diera el paso adelante, Xavi ha puesto el freno a dicha idea. El elegido para ello debería haber sido Nico González, el canterano que hace poco más de un año estaba compartiendo medular con Gavi en el Barça de Ronald Koeman y apuntaba tan alto como su compañero. Pese a todo, Xavi no confía en un Nico que está cada vez más lejos de vestir la elástica blaugrana.

Potencia y calidad a partes iguales

En sus primeros meses como jugador del primer equipo, Nico se ganó el cariño y apoyo de todos los culés con unas actuaciones espectaculares. El gallego era capaz de combinar a la perfección su potente físico con una calidad propia de un interior pequeño, siendo un jugador muy especial. Sin embargo, una pequeña crisi en su juego le acabó costando la titularidad y la confianza en él mismo, algo, que sumado a la llegada de Xavi a mitad de temporada dejó a Nico sumido en el ostracismo.

Xavi, responsable de un error imperdonable

Busquets ha señalado en múltiples ocasiones a Nico como un sucesor de garantías para él mismo. Su físico y calidad hacen del gallego un pivote perfecto para el Barça, que debería tener un poco de paciencia para que asimilara algunos automatismos que se adquieren con el paso de los partidos.

Perder a Nico podría acabar siendo uno de esos errores que se recuerdan mucho años después, el canterano se acabará cansando de salir cedido cada año y de no contar con oportunidades en el primer equipo. Especialmente ahora que Busquets no está y que no hay ninguna gran figura en la posición de mediocentro. En este sentido, no existe razón alguna para no contar con un Nico que es una apuesta sin riesgo, pues no supone ningún coste para el club. Con el potencial de convertirse en un futbolista con un valor de más de 100 millones.

Así pues, Xavi está cerca de cometer un grave error con Nico González, el gallego tiene todas las condiciones para ser un crack del futuro en el Camp Nou. Sin embargo, si su entrenador está empeñado en no contar con él, es muy complicado que pueda demostrar su talento, el cual tendrá que llevarse lejos de Barcelona y todo apunta que será en el Betis.