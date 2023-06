Xavi dibuja su 11, OK de Alemany y Laporta: 2 cambios, un sacrificado y un bombazo en el Barça 23/24

El FC Barcelona de la temporada pasada, a priori y en lo que respecto a LaLiga, no va a cambiar mucho su once de gala con respecto a la campaña que está por empezar, la 23/24, donde eso sí tendrá una baja obligada sustituida por su gran fichaje de esta temporada, como es el intercambio entre Sergio Busquets y Ilkay Gundogan, además de una sorpresa que el Barça se está trabajando a fuego lento y que podría ser una realidad en el plantel de Xavi para la segunda parte de la temporada.

Dos novedades

Sobre el once del Barcelona de la temporada que viene, el que debería ser titular si no hubiera lesiones, Dembélé y Gundogan serían las grandes novedades con respecto al equipo que más jugó la 22/23, siendo precisamente Busi y Raphinha quienes dejarían su puesto al futbolista francés y el germano. Con la línea defensiva configurada en base a la duda que genera el malestar de Jules Koundé en la banda derecha, posición que podría intercalar con Ronald Araujo, pero confirmados Andreas Christensen y Alejandro Balde como dos fijos más, estos cuatro completarían la misma línea de la zaga, con Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Eric García, Sergiño Dest y Sergi Roberto (alguno deberá salir) esperando su momento. Umtiti y Lenglet no cuentan.

En el centro del campo, Frenkie de Jong y el ex del City formarían un doble pivote poco escalonado y que comparta esfuerzos defensivos. Sobre ellos pivotarían Pedri, por delante, y Gavi, más adelantado y caído a banda izquierda. Nico y Kessié son una incógnita. Lewandowski y El Mosquito rellenan el once donde lo tendrá complicado Raphinha y mucho peor, si no salen, Ferran Torres y Ansu Fati. A ellos hay que sumar a Abde, sobre el que el Barça no ha tomado una decisión. Unido a ello hay otra vía que puede dinamitar este planteamiento desde enero.

Y es que el Barça negocia el traspaso de Vitor Roque que llegaría con la culminación del Brasileirao, en el mercado de enero (si el Barça libera masa salarial y puede ficharlo e inscribirlo). El brasileño puede hacer de nueve como sustituto del polaco o más tirado a cualquiera de las dos bandas, pero sin duda su puesta de largo apretaría más las cosas.