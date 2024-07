Era una fija de Ancelotti y Florentino ; su amor por Leo Messi puede boicotear su llegada a Madrid

Desde hace semanas viene sonando con fuerza el nuevo refuerzo del Real Madrid.



Carlo Ancelotti esta encantado con la idea tener a Trent Alexander-Arnold como refuerzo y sustituto del eterno Carvajal. Todo marchaba viento en popa y pareciera que el dinero no es una traba (20M por su pase o libre en 2025), sin embargo las declaraciones del lateral inglés en una entrevista puede que caigan como un golpe bajo a la afición blanca.

"No puedo imaginar otro mejor que él" sentenció Arnold sobre Leo Messi al ser consultado en un reportaje para el diario británico The Mirror. ¿Qué tiene de malo su opinión? Pues no es ninguna novedad que alguien afirme que Messi es el mejor del mundo. Ahora bien, cuando su nombre resuena en los pasillos de Valdebebas parece que estas palabras puede que no lleguen en un momento atinado.

Habrá que ver si se mostrará una presión social de la tribuna madridista para evitar el desembarco del inglés o si Florentino Pérez sigue adelante con la negociación. De todos modos, Arnold podría llegar como jugador libre recién para 2025, lo que le da un margen para cicatrizar heridas.



El defensor de los diablos rojos ya había coqueteado con el campeón de Europa en marzo pasado pero luego desmintió los rumores de un posible traspaso. Sin embargo, en las últimas semanas, lanzó un guiño a Ancelotti con el ancla puesta en compartir campo con la estrella y compatriota Jude Bellingham











Cruces históricos con Messi

Los destinos de Alexander-Arnold y Messi se entrelazaron en dos encuentros memorables de la UEFA Champions League durante las semifinales de la temporada 2018-2019. En el primer partido, el 1 de mayo en el Camp Nou, Messi dejó su huella con dos goles, incluyendo un magistral tiro libre, en la victoria 3-0 del FC Barcelona sobre el Liverpool. Alexander-Arnold comenzó en el banquillo y entró como sustituto en el minuto 78.

La historia dio un vuelco espectacular en el partido de vuelta el 7 de mayo en Anfield. Liverpool logró una remontada épica al vencer 4-0 al Barcelona y aseguró su pase a la final. En esta ocasión, Alexander-Arnold fue una figura clave, destacándose especialmente en la asistencia para el cuarto gol de su equipo.