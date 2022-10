Ernesto Valverde quiere venganza: el Barça teme su arma anti Xavi

Cuando Ernesto Valverde vuelva al Camp Nou mañana (21.00, hora española) lo hará como enemigo del Barça, sin embargo para los aficionados blaugranas su regreso será visto amablemente; mas que eso, como el último gran entrenador que tuvieron. Con él en el banquillo, el Barcelona conquistó dos ligas de dos posibles (en la tercera temporada fue destituido) y el equipo fue reconocible en todo momento. Por otro lado, es lógico pensar que el txingurri aterrice con afán de venganza por el trato recibido, y en can Barça, además, preocupa el arma anti Xavi que posee el equipo vasco.

Vayamos por partes. ¿Cómo no hacer memoria con Valverde a su regreso a la que fue su casa, tanto como jugador como entrenador? ¿Y cómo no hacerlo justo ahora, cuando el Barça no consigue estabilidad ni siquiera gastando ingentes cantidades de dinero haciendo plantillas descomunales? Pero dejando a un lado el pasado culé del actual técnico rojiblanco, analizando los peligros que acechan al Barça y que posee el cuadro inquilino de San Mamés, en verdad los azulgrana tienen motivos para estar preocupados.

Porque si hay un asunto que ha hecho daño esta temporada a la plantilla azulgrana esa es la que saben armar equipos rápidos a la contra. En el repliegue, el Barça ha sido desastroso, un año más, y el Athletic tiene velocidad y potencia suficiente como para en espacios abiertos causar estragos al equipo de Xavi. Los hermanos Williams, Iñaki y Nico, pasan por ser dos de los jugadores más veloces de LaLiga, y eso es peligro puro para el Barcelona.

Es verdad que la victoria del Barça ante el Villarreal (3-0) del jueves ha sido balsámica y que el equipo azulgrana en su estadio se ha mostrado prácticamente intratable; ahora bien, todavía colean en la menta colectiva culé los goles del Inter de Milan en los espacios abiertos, también las contras del Real Madrid en el Bernabéu, y teniendo enfrente mañana a un entrenador que conoce bien esas flaquezas y que posee dos recursos demoledores en carrera, ¿puede algún aficionado blaugrana dormir tranquilo con el choque ante el Athletic Club de Bilbao?

La estabilidad del proyecto de Xavi pasa por no errar más hasta que llegue el Mundial, aunque eso conlleve caer a la Europa League, de ahí que este partido y el siguiente ante el Bayern de Múnich son fundamentales para recuperar el prestigio y la confianza.