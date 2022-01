Error de Florentino y Ancelotti que indigna a Hazard y mancha a Vini

Alguien debería haber avisado a Florentino Pérez sobre un asunto: la búsqueda del próximo Neymar Júnior ya había terminado en Vinícius; o lo que es lo mismo: las siguientes aventuras blancas con Rodrygo Goes y Reinier han sido infructuosas. Pero si el error con el primero de estos jugadores, no digamos ya con el segundo (por lo visto hasta el momento), fue grave en el mandatario, peor aún es el de Carlo Ancelotti, que en su obsesión por el repliegue desde las bandas sentó al mejor Eden Hazard de la temporada para poner a un jugador que demuestra poco a poco y cada vez más que no está para ganarse la titularidad en el Madrid.

Dejando a un lado que ante el Getafe, como en otras muchas ocasiones, vimos en la primera parte a un Marco Asensio desaparecido, lo verdaderamente paradójico fue que el técnico italiano apostara en la izquierda por el brasileño ante la ausencia de Vinícius. Y si sorprendió la iniciativa del míster transalpino por el buen momento de Hazard, más aún hay que recalcar que su intento de revolución fue un rotundo fracaso, como amenaza ser el mismo Rodrygo vestido de blanco.

Poco o nada ha evolucionado el jugador desde su llegada a Madrid, ya que, aun siendo un futbolista listo, con ingenio y trabajador, es incapaz de cumplir con la labor encomendada en la plantilla merengue. Encara poco y rara vez es decisivo, carece de la potencia y la fuerza para ser desequilibrante y tampoco tiene estatura ni corpulencia para ganar las disputas, por lo que termina siendo un jugador intrascendente cada vez, ideal para mantener la posesión, pero sin peligro manifiesto. Plano, débil, inofensivo, vulgar por momentos.

Por todo ello no es de extrañar, y de ahí el acto de señalar explícitamente a Carletto con respecto a este jugador, que los números de Rodrygo esta temporada son un reflejo del error que supone darle la alternativa: en 15 partidos no ha anotado ni un solo gol y solo ha dado una asistencia en LaLiga. Afortunadamente para el Madrid Carletto tuvo el buen juicio y la valentía de cambiar su apuesta inicial, que con Asensio y sobre todo Rodrygo fue eso: intrascendente. Pero como sucede tantas veces con Ancelotti y sobre todo poniendo el foco en Rodrygo, tardó demasiado en darse cuenta de su error.

Quizá haría bien el Madrid en mirar al mercado mientras el joven futbolista de Osasco tenga mercado, ya que la temporada que vienen aún tendrá una competencia más feroz en la plantilla y su hueco estará todavía más en entredicho. Y con razón.